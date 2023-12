James Blunt zaśpiewa w Polsce! Kiedy mistrz romantycznych ballad zagra koncert? [DATA, BILETY]

James Blunt zadebiutował na runku muzycznym 11 października 2004 roku. Status wielkiej gwiazdy uzyskał już za sprawą pierwszego albumu studyjnego „Back to Bedlam”. Płyta została zrealizowana pod skrzydłami wytwórni Atlantic Records i natychmiast okazała się międzynarodowym hitem. Krążek w samej Europie rozszedł się w nakładzie 5 milionów sztuk. Z kolei ballada „You’re Beautiful” trafiła na pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów.

W tym roku brytyjski muzyk wrócił po czteroletniej przerwie z najnowszym materiałem. Okazuje się, że nie była to decyzja przypadkowa! James Blunt wyruszy w 2024 roku w niezapomnianą trasę koncertową. Zagra również w Polsce!

Nowy album brytyjskiego muzyka „Who We Used To Be”

„Who We Used To Be” to najnowszy album muzyka. James Blunt cztery lata po sukcesie „Once Upon a Mind” powrócił do branży muzycznej z oryginalnymi utworami. Płyta ukazała się 27 października 2023 roku. Muzyk określił, że singiel promujący krążek to „pozytywny, wakacyjny hymn”. Mowa o „Beside You”, czyli o piosence wdzięczności mówiącej, że w końcu jesteś ze swoją prawdziwą połówką.

Posłuchajcie sami! Podoba Wam się kolejny przebój Jamesa Blunta?

Kiedy James Blunt zagra w Polsce? Koncerty w 2024 roku! [DATA, BILETY]

W ramach rocznicy dwudziestolecia kariery Brytyjczyk wyruszy w światowe tournée, a tym samym odwiedzi również Polskę. James Blunt zagra 10 lipca 2024 roku w COS Torwar w Warszawie. Mimo że trasa koncertowa „The Who We Used To Be Tour” będzie promować najnowszy album, z pewnością nie zabraknie kultowych piosenek takich jak „Goodbye My Lover” czy „You’re Beautiful”. Za imprezę gwiazdora odpowiedzialna jest agencja Prestige MJM.

James Blunt to artysta, którego utwory dotykają serc milionów słuchaczy na całym świecie. Jego muzyka to nie tylko dźwięki, to historia emocji, miłości i życiowych doświadczeń. Każdy koncert to szansa na uczestnictwo w wyjątkowej podróży przez piękne piosenki, której doświadczenie na żywo jest absolutnie niepowtarzalne. Gwarantuję, że to będzie dobrze spędzony wieczór – zachęca Janusz Stefański z agencji Prestige MJM.

Ogólna sprzedaż biletów rusza 12 grudnia 2023 roku o godzinie 10:00 na www.biletserwis.pl. Natomiast zarejestrowani użytkownicy platformy Bilet Serwis będą dostępne w przedsprzedaży wcześniejszego dnia od godziny 10:00.

