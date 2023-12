Cher zrobiła to jako pierwsza. Co za rekord!

Cher to amerykańska piosenkarka, która na szeroką skalę zasłynęła dopiero za sprawą albumu “Believe”. Po raz pierwszy płyta ukazała się we Francji 22 października 1998 roku. Wokalistka na swoim koncie ma wiele nieprawdopodobnych osiągnięć. Jest laureatką między innymi Oscara, trzech Złotych Globów, Emmy, Grammy, a nawet Złotej Palmy. W rezultacie została jedyną kobietą, której udało zdobyć się wszystkie najważniejsze nagrody w Hollywoodzie. W ostatnim czasie pokonała kolejny światowy rekord!

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Cher po dekadzie wraca z nowym albumem!

Najnowszy album studyjny Cher ukazał się 20 października 2023 roku. To już dwudzieste siódme wydawnictwo w dorobku piosenkarki. Co ciekawe, krążek jest nie tylko pierwszym od dekady oryginalnym materiałem gwiazdy po „Closer to the Truth”, ale także pierwszą płytą… świąteczną! Nowe doświadczenia muzyczne napawają dumą 77-letnią artystkę.

W zapowiedzi najnowszego albumu zdradziła, że nie chciała stworzyć tradycyjnych piosenek świątecznych. Wierzyła, że jest w stanie dokonać czegoś nowatorskiego. Ponadto w rozmowie z brytyjskim programem telewizyjnym „Good Morning Britain” zdradziła, że „nie jest to bożonarodzeniowy album twojej matki, ale świąteczny album Cher”. Zobaczcie sami zapowiedź „Christmas”!

Szczególne wrażenia na fanach zrobił singiel „DJ Play a Christmas Song„. Właśnie za sprawą tego utworu Cher może poszczycić się kolejnym światowym rekordem. Piosenka błyskawicznie trafiła na pierwsze miejsce amerykańskiej listy przebojów Billboardu. Posłuchajcie!

Zobacz także: Obcokrajowiec usłyszał hit Chylińskiej. „Rozłożyło mnie na łopatki”

Zobacz także: Ozzy Osbourne skończył 75 lat. „Powoli dochodzę do siebie”

Pierwszy taki rekord

Wszystko wskazuje na to, że hity Cher na przestrzeni ostatnich siedmiu dekad chociaż raz dotarły na najsłynniejsze listy przebojów. Tym samym gwiazda stała się nie tylko pierwszą kobietą, która tego dokonała, ale również dołączyła do legendarnej grupy The Rolling Stones. Pierwszym hitem rekordzistki okazał się singiel nagrany wraz z ówczesnym mężem, Sonnym Bono. W 1965 roku zasłynęła jako 19-letnia wokalistka hitem „I Got You Babe”.

Wśród ponadczasowych przebojów Cher z lat 70. XX wieku znalazły się również takie utwory jak „All I Ever Need Is You” oraz „Gypsys, Tramps & Thieves”. Z kolei następna dekada zaowocowała hitem „If I Could Turn Back Time”. Na światowych listach nie mogło zabraknąć ani „Strong Enough”, ani najbardziej popularnej piosenki gwiazdy „Believe”. Lata dwutysięczne rozpoczęły „Song for the Lonely”, a także „When the Money’s Gone”. Natomiast piosenka „Woman’s World” zakończyła ubiegłą dekadę.

Zobacz także: Amerykanin ocenił „Mamo tyś płakała” Sanah i Herbuta. „Piękne przesłanie od Polski”

Lubisz muzykę Cher? Tak

Nie Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Edyta Bartosiewicz o utworze „OCNŚ”: „Sama zostałam w pewnym sensie wybudzona”