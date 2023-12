Obcokrajowiec usłyszał hit Chylińskiej. „Rozłożyło mnie na łopatki”

Agnieszka Chylińska należy do grona najpopularniejszych polskich gwiazd. Już od kilku dekad zachwyca słuchaczy swoim głosem i wyśmienitymi piosenkami. Te nieustannie grane są w rozgłośniach radiowych. Polacy niezwykle ją cenią. Jak jednak jej utwory odebraliby obcokrajowcy?

Od wielu lat Agnieszka Chylińska utrzymuje się na topie. Przez większość kariery działa solowo. Jak jednak pewnie większość wie, zaczynała w zespole O.N.A. Spod ich ręki ukazało się mnóstwo przebojów, które robią wrażenie do dziś.

Jedną z absolutnie klasycznych piosenek jest na pewno “Kiedy powiem sobie dość”. To prawdopodobnie najbardziej znany utwór zespołu. Ukazał się w 1996 roku i już wtedy Agnieszka Chylińska powodowała ciarki na plecach słuchaczy. Nawet słuchając go po latach, ma się bardzo podobne odczucia.

Ostatnio natomiast postanowił zapoznać się z nią zagraniczny youtuber mieszkający w Polsce. W sieci działający jako EddyMasReacts. Publikuje on nagrania ze swoimi reakcjami na, w głównej mierze, polskie piosenki. Jakie wrażenie zrobiła na nim Agnieszka Chylińska?

W opisie profilu możemy przeczytać, że EddyMasReacts jest piosenkarzem i autorem tekstów. Wydaje się być więc dobrą osobą do oceny muzyki. Słuchając przeboju O.N.A. nie mógł powstrzymać się od emocji. Agnieszka Chylińska z każdą sekundą robiła na nim coraz większe wrażenie.

To mocny utwór. Już czytając tekst widzę, że wszyscy możemy się z nim utożsamić . Szczególnie jeśli jesteśmy w związku. Ale przede wszystkim wokalistka… ona ma przepiękny głos – mówił w trakcie słuchania piosenki.

Po zakończeniu odsłuchu youtuber zdecydował się na podsumowanie. Wypowiedział się o utworze w samych superlatywach. Przyznał ponownie, że według niego tekst prezentuje wysoki poziom. Nie szczędził też komplementów wokalistce. Jego zdaniem Agnieszka Chylińska zaśpiewała anielskim głosem.

Co za piękny i niesamowity utwór! Rozłożyło mnie na łopatki. To kolejny polski klasyk, którego można słuchać na okrągło. […] Muzyka, produkcja, gitara i głos Agnieszki… Ona brzmi po prostu jak anioł! Uwielbiam ten głos i wykonanie. […] To ponadczasowe arcydzieło – podsumował.