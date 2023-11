Cleo zaśpiewała „My Słowianie” 10 lat temu. Nie wszyscy byli fanami tego kawałka

Rocznica premiery hitu „My Słowianie” nie uszła uwadze jej współtwórcy, czyli Donatanowi. „Ojciec” medialnego sukcesu Cleo nie omieszkał podzielić się tą wiadomością — i towarzyszącą wspomnieniom ekscytacją — ze swoimi fanami. Zrobił to za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Dziś jest dokładnie 10 lat od premiery MY SŁOWIANIE 💥💥💥 Wielki medialny debiut CLEO — tyle wspomnień i ten nieuchwytny metaliczny smak sukcesu i zwycięstwa. Tak jakbym chodził ze złotymi sztabkami w ustach 😅 Miałem takie uczucie tylko 5 razy w życiu — napisał Donatan na Facebooku.

„My Słowianie” ma już 10 lat

Nie wszyscy jednak uwielbiali hit autorstwa Cleo i Donatana. Nie brakowało osób, które dopatrywały się w tekście „My Słowianie”, a także teledysku do tej piosenki, kiczu czy zachęty przedmiotowego traktowania kobiet. Drugi rodzaj zarzutów wybrzmiewał szczególnie głośno po Konkursie Piosenki Eurowizji w 2014 roku.

W 2014 roku na Eurowizji Polskę reprezentowali właśnie Cleo i Donatan. W ramach robienia show, które jest nieodłącznym elementem tego konkursu, duet zaprosił na scenę „Słowianki” z teledysku do „My Słowianie”. Odgrywały one, podobnie jak wcześniej w filmie do piosenki, m.in. „zmysłowe” ubijanie masła. Na szczęście sam duet twórców nie przejmuje się krytycznymi głosami, ciesząc z niesłabnącej popularności hitu, wciąż wybrzmiewającego na wielu klubowych imprezach czy domówkach.

Jednak w dalekim 2013 roku, kiedy pokazywałem ten kawałek „znawcom”, mówili, że nic z tego nie będzie, bo ludzie potrzebują amerykańskich emocji, klimatów i marzeń. Znawcy g***o się znają — podbiliśmy miliony serc, zebraliśmy miliony wspomnień i zarobiliśmy miliony — cieszył się Donatan.

