Co za wieści! To Doda przekazała fanom. „Szok i niedowierzanie!”

Fani królowej mają powody do radości. Piosenkarka może się pochwalić ogromnym dorobkiem artystycznym. Doda ma na swoim koncie wiele przebojów, a jej albumy wielokrotnie pokrywały się platyną. Podobnie jest w przypadku jej czwartego krążka studyjnego, który uzyskał status podwójnie platynowego. Co więcej, artystkę spotkał ogromny zaszczyt. W rankingu OLiS (oficjalna lista sprzedaży) przebił ją jedynie… Taco Hemingway.

Doda: Aquaria Deluxe na 2. miejscu OLiS

4-go października miała swój debiut specjalna wersja krążka Dody – “Aquaria Deluxe”. Piosenkarka nagrała na nią kolejnych 5 kawałków. Część z nich zaśpiewała w duecie z innymi, znanymi artystami – Smolastym i Bedoesem. Zapewniło jej to ogromny sukces! Okazało się bowiem, że „Aquaria Deluxe” przeskoczyła o kilka dobrych okienek na liście OLiS. Oznacza to, że sprzedaż jej krążka wzrosła w ekspresowym tempie.

Ubiegłoroczna płyta Dody zadebiutowała na trzeciej pozycji w rankingu najlepiej sprzedających się płyt w Polsce. Druga wersja tego krążka początkowo znalazła się (po dwóch dniach) na piątym miejscu. Trzy oczka w górę to niemały sukces! Co więcej, to największy triumf piosenkarki od 2007 roku, kiedy to jej album „Diamond Bitch” znalazł się na samym szczycie podium.

Pierwsze miejsce na liście OLiS piastuje niezmiennie raper Taco Hemingway ze swoim krążkiem „1-800-OŚWIECENIE”. Na trzeciej pozycji znalazł się Dawid Podsiadło z „Latami dwudziestymi”.

Muzyczny triumf Dody

Doda ani na chwilę się nie zatrzymuje w drodze na sam szczyt. Jest już bardzo blisko! Jej singiel „Melodia ta” pokrył się potrójną platyną. Kolejne przeboje: „Fake Love”, „Don’t Wanna Hide”, „Zatańczę z aniołami” – platyną, natomiast „Wodospady” – złotem. Co więcej, „Nim Zajdzie Słońce” od trzech tygodni jest najczęściej granym przebojem w polskich radiach.

Doda nie mogła uwierzyć w swoje szczęście. Zamieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym podziękowała swoim fanom za udział w sukcesie nowego krążka. Piosenkarka nie kryła swojej radości.

Ja Cię kręcę kochani! Szok i niedowierzanie! Dziękuję! – napisała artystka na Instagramie.

Pod zdjęciem natychmiast zaroiło się od komentarzy z gratulacjami od „Armii Dody”.

Gratulacje. Queen D. is the best! Ale ja już wiedziałam to dawno. W pełni zasłużony awans! Kocham utwory z reedycji. Codziennie słucham w samochodzie płyty, a synkowi tez przypadła do gustu bardzo, bo tez głowa rusza w rytm piosenek. Wszystkie nowe utwory na reedycji są tak świetne, że aż trudno wybrać najlepszy. Mam już swój egzemplarz, gratuluje Ci i liczę na kolejny album również w tanecznym stylu. Zasłużone drugie miejsce, a będzie na pewno pierwsze kochana. Teoretycznie w Polsce nie ma królestwa, ale od ponad 20 lat rządzi Królowa Doda, której nikt nie pokona! – pisali zachwyceni fani Dody.

Gratulujemy!

