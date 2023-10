Hit zespołu Brathanki to cover! Tak brzmi oryginał piosenki „Czerwone korale”

Singiel „Czerwone korale” ujrzał światło dzienne w 2000 roku. Utwór pojawił się na debiutanckim albumie zespołu Brathanki, zatytułowanym „Ano!”. Płyta okazała się spektakularnym sukcesem, o czym najlepiej świadczy fakt, że sprzedano ją w nakładzie 270 tys. sztuk, osiągając status poczwórnie platynowej płyty.

„Czerwone korale” nie są oryginalnym dziełem?!

Sam zespół Brathanki założono w 1998 roku. Zdobył uwielbienie fanów dzięki muzyce, w której mieszały się gatunki pop, rock i przede wszystkim — folk. Inicjatorem powstania grupy był Janusz Mus, a najbardziej znaną główną wokalistką grupy — już byłą — jest Halina Mlynkova.

Wbrew pozorom utwór „Czerwone korale” nie jest wcale oryginalnym dziełem, autorstwa związanych z Brathankami tekściarzy. Wręcz przeciwnie, muzycy stworzyli polską wersję piosenki „Lydiához”, za której powstaniem stał Sebő Ferenc. Jest on znanym węgierskim muzykiem i folklorystą.

To nic nietypowego w branży muzycznej, że polscy muzycy tworzą rodzime aranżacje zagranicznych utworów. Wystarczy wspomnieć o płycie „Kayah i Bregović”. Mimo że Goran Bregović zaprosił naszą rodaczkę do współpracy, nie był to pierwszy ani ostatni raz, gdy umieszczone na albumie piosenki zostały zaśpiewane przez Bregovića w duecie z zagraniczną — pochodzi on z Bośni — wokalistką.

