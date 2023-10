Często się obwiniasz? To, co widzisz na obrazku, wiele o tobie mówi!

Z pozoru jest to zwykła zabawa. Ot, w końcu to zwyczajny obrazek. Iluzje optyczne mogą jednak przynieść odpowiedzi na wiele pytań. Dzięki nim możemy dowiedzieć się więcej o naszej osobowości. Być może odkryjemy ukryte pragnienia czy cechy charakteru, nad którymi wcześniej się nie zastanawialiśmy. To wszystko przy wykorzystaniu naszej intuicji.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Co przedstawia ten obrazek?

W sieci można natknąć się na wiele podobnych zabaw. Za pierwszym razem widzimy jedną rzecz, natomiast po chwili dostrzegamy drugą. Jest to spowodowane działaniem naszej percepcji. Co więcej, nie jesteśmy w stanie widzieć obu wariantów na raz. Jednak im szybciej potrafimy “przełączać się” pomiędzy nimi, tym lepiej.

Ten obrazek zawiera w sobie więcej niż myślimy. Wystarczy na niego spojrzeć. Co na nim widzisz? Liczy się pierwszy rzut oka. Jak zapewnia Mia Yilin, która go udostępniła, może to powiedzieć sporo o Twojej osobowości.

Zobacz także: Ten obrazek zdradza, czy jesteś szczęśliwy. Liczy się pierwszy rzut oka

Jeśli widzisz wronę

Jako pierwszą zobaczyłeś wronę? Oznacza to, że często osądzasz inne osoby. Zdajesz sobie z tego sprawę. Prawdopodobnie niezbyt lubisz w sobie tę cechę. Nie możesz jednak opanować potrzeby wydawania jednoznacznych opinii. W wielu przypadkach dość surowych. Jednocześnie Twoja intuicja jest na bardzo wysokim poziomie. Często się zdarza, że to, co pomyślisz o innych, okazuje się prawdą. Pomaga to uniknąć niesprzyjających Tobie sytuacji w kontaktach z innymi.

Zobacz także: Quiz. De Mono czy Kombii? 8/10 wielkich hitów to pestka!

Jeśli widzisz twarz

W pierwszej kolejności według ciebie obrazek przedstawia twarz? To dlatego, że jesteś osobą, która cechuje się sporą samokrytyką. Obawiasz się odrzucenia lub tego, że nie zostaniesz polubiony. Używasz tego jako tarczy, mechanizmu obronnego. W podświadomości chcesz uprzedzić innych przed zrobieniem Ci krzywdy. Spróbuj z tym zawalczyć. Krytyczne myśli nie powinny wpływać na to, kim chcesz naprawdę być.

Zobacz także: Józefowicz ostro o Górniak. Mówi o „karykaturze”

Oczywiście żadna z powyższych “diagnoz” nie musi być prawdziwa. Pamiętajmy, że obrazek w internecie nie określa naszej osoby. Potraktujmy to w ramach zabawy i ciekawostki. Jeśli mamy problemy, warto skorzystać z pomocy wykwalifikowanych terapeutów.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!