Cztery słowa. Kazik Staszewski przemówił do fanów Kultu po hospitalizacji

Stan zdrowia Kazika Staszewskiego zmusił Kult do odwołania koncertów w Niemczech. Lider grupy trafił do szpitala, a wpis w mediach społecznościowych, opublikowany przez jego kolegów, mógł budzić niepokój. Dziś fani Kazika odetchnęli z ulgą, widząc jego szeroki uśmiech na filmie. Choć wideo ma tylko kilka sekund, niezwykle cieszy. Kazik wydaje się wracać do formy. Nagranie załączamy poniżej.

Kazik Staszewski wraca do zdrowia. Nagrał film dla fanów Kultu

Szanowni, niestety ale najbliższe koncerty w Białymstoku i Warszawie zostają również przeniesione – czytamy w opisie krótkiego filmu ze zdrowiejącym Kazikiem w roli głównej. – Powrót Kazika do pełni sił wymaga jeszcze trochę czasu. Mimo znaczącej poprawy, jego obecny stan nie pozwala na powrót na scenę i stawienie czoła przeszło 2,5-godzinnemu koncertowi. A innych przecież nie gramy.

Mając na uwadze zdrowie Kazimierza, podjęliśmy decyzję o przesunięciu w czasie najbliższych trzech koncertów, które mieliśmy zagrać w ramach Trasy Pomarańczowej 2023 – poinformował na Facebooku zespół Kult, podając nowe daty kilku występów. – Liczymy na Waszą wyrozumiałość. Mamy jednocześnie pełną świadomość, że mogliśmy naszą decyzją pokrzyżować Wasze plany, ale w zaistniałej sytuacji nie wyobrażaliśmy sobie, żeby postąpić inaczej. Zdrowie ma się jedno, a dni w kalendarzu jednak trochę więcej.

Film od Kazika po hospitalizacji. Co powiedział muzyk?

Kazik Staszewski ma dla fanów krótką wiadomość: „Dziękuję za wszystkie życzenia”. Zanim wypowiedział te słowa, lider Kultu uśmiechnął się szeroko i ściągnął okulary. Na nagraniu widzimy, że wciąż leży w łóżku, a towarzyszy mu pies. Zbliżenie na czworonoga rozczuliło komentujących film w mediach społecznościowych. Najważniejsze jednak, że muzyk wraca do zdrowia.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!