Doda kończy karierę. To zamierza robić na muzycznej emeryturze

Rok 2023 był dla Dody niezwykle udany. Jej ostatni krążek „Aquaria”, który na rynku ukazał się w 2022 r., bił wszelkie rekordy popularności, królując na listach przebojów. Artystka w ramach promocji albumu udała się w trasę koncertową, która przyciągnęła tłumy jej wiernych fanów. Jej duet z raperem Smolastym „Nim Zajdzie Słońce” został odtworzony ponad 50 milionów razy na platformie streamingowej YouTube. Niedawno artystka wyznała również, że zamierza wydać książkę. Po tym, jak wydała teledysk do utworu „Mama”, spekulowano także, czy spróbuje swoich sił w tegorocznym konkursie Eurowizji. Zdaje się, że królowa znów jest u szczytu kariery.

Ogromnym sukcesem okazał się również program „Doda. Dream Show”, który był emitowany na antenie telewizji Polsat. Jednak wisienką na torcie ubiegłorocznych wysiłków i ciężkiej pracy artystki okazała się być jej trasa koncertowa „AQUARIA Tour”. Bilety na koncerty w ramach tej trasy wyprzedały się w mgnieniu oka. Podczas trasy koncertowej artystka sprawiła, iż słuchacze mogli się zanurzyć do podwodnego świata. Koncerty Dody to zazwyczaj bardzo spektakularne i niezapomniane show. Nie inaczej było również podczas „AQUARIA Tour”. Znakomite wykonania piosenek wzbogacone były spektakularnymi efektami świetlnymi, które wzmacniały doznania słuchaczy.

Podczas globalnej pandemii artystka przyznała, że przerwa od koncertowania pomogła jej odpocząć i nabrać nowych sił. Wówczas mówiła również, iż ten czas uświadomił jej, iż nie chce całego życia spędzić, jedynie koncertując. Chyba jednak nikt nie spodziewał się, że wieści o końcu kariery młodej wokalistki nadejdą tak szybko. 13 stycznia wokalistka wystąpiła w programie śniadaniowym „Dzień Dobry TVN”, w którym zaprezentowała swój ostatni singiel „Mama” i udzieliła wywiadu. Podczas rozmowy padły również słowa o zakończeniu kariery.

Artystka z pewnością zszokowała fanów swoim wyznaniem. Otóż, w programie mogliśmy usłyszeć, że zamierza zejść ze sceny w momencie, kiedy będzie u szczytu sławy, a tak właśnie jest obecnie!

Jest to moja ostatnia trasa na pełnym wypasie. Cieszę się, że mogę tak zakończyć i zapieczętować moją przygodę z estradą. Jest to ogromna przyjemność, bo robię to głównie ze względu na to, żeby zobaczyć szok moich fanów pod sceną, że w Polsce da się zrobić coś niesamowitego i przede wszystkim da się zrobić coś, co zaskoczy (…). Postanowiłam sobie, że moja ostatnia trasa koncertowa będzie taka, której nikt nigdy nie pobije, a przede wszystkim ja sama (…). Moim największym marzeniem jest zrobić Las Vegas w Warszawie i robić co roku jeszcze większe show – wyznała piosenkarka.