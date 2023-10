Dolly Parton i Miley Cyrus w duecie. Oto „Wrecking Ball” na nowo!

Dolly Parton uchodzi za legendę muzyki country i country popu. 77-letnia artystka działa w branży od lat 60. Stworzyła ponad 3 tys. utworów, w tym „Jolene”, czy oryginał „I Will Always Love You”. Już 17 listopada wyjdzie jej… 49. album w dyskografii pt. „Rockstar”.

Dolly Parton w duecie z Miley Cyrus

Dolly Parton opublikowała w piątek kolejną zapowiedź nowej płyty w postaci coveru „Wrecking Ball” nagranego oryginalnie przez Miley Cyrus w 2013 r.

Tutaj przebój jest przedstawiony w bardziej rockowym wydaniu. 77-latka zaśpiewała w nim właśnie z samą Cyrus, która przy okazji jest też jej córką chrzestną.

Ich duetu można posłuchać już w serwisach streamingowych i na platformie YouTube.

Kiedy usłyszałam „Wrecking Ball”, prawie popłakałam się w samochodzie. Refren uderzył mnie niczym kula do burzenia! Pomyślałam: „Jak świetna może być ta piosenka i jak wspaniała może być Miley….”. Uznałam, że muszę mieć tę piosenkę na moim albumie rockowym i muszę ją zaśpiewać z Miley! Uwielbiam ten kawałek i mam nadzieję, że Wy też! – oznajmiła na Instagramie Parton.

Obie miały już okazję wcześniej wykonać wspólnie „Wrecking Ball” podczas „Miley’s New Year’s Eve Party” na początku 2023 r.

Ikona country z pierwszą rockową płytą

„Rockstar” to wymowny tytuł. Płyta ta dla Dolly Parton będzie pierwszym w dorobku rockowym wydawnictwem. Pomysł na nie zrodził się u artystki w 2022 r., kiedy została wprowadzona do Rock & Roll Hall of Fame. Takie wyróżnienie było dla niej sporym zaskoczeniem i impulsem, żeby wypuścić ten krążek.

Zawarła tam 30 piosenek. Dziewięć z nich to świeże, autorskie numery. Pozostałe 21 pozycji to covery, w większości rockowych klasyków. W tym są m.in. „Free Bird” Lynyrd Skynyrd, „Purple Rain” Prince’a, „(I Can’t Get No) Satisfaction” The Rolling Stones, „What’s Up?” 4 Non Blondes?” czy „We Are the Champions” Queen.

Fani mieli już możliwość posłuchać w sierpniu innego singla z najnowszego albumu – coveru „Let It Be” The Beatles. Parton wspomogli w nim sami Beatlesi: Paul McCartney oraz Ringo Starr, a także dwie inne legendy rocka: Mick Fleetwood oraz Peter Frampton.

Poza nimi piosenkarkę w studiu nagraniowym odwiedziło też kilka innych gwiazd, które usłyszymy na jej albumie: Elton John, Stevie Nicks, Robert Halford z Judas Priest, Nikki Sixx z Mötley Crüe, Pink, Lizzo oraz Miley Cyrus.

Jestem niezmiernie podekscytowana, że w końcu mogę zaprezentować mój pierwszy rock’n’rollowy album. Jestem też bardzo zaszczycona, że mogłam pracować z niektórymi z największych kultowych piosenkarzy i muzyków wszechczasów. Możliwość zaśpiewania wszystkich legendarnych piosenek była radością ponad miarę. Mam nadzieję, że krążek spodoba się wszystkim tak bardzo, jak mi się podobało jego składanie! – podkreślała w oświadczeniu Parton, kiedy ogłaszała płytę.

