Gratka dla fanów Toma Petty’ego. Tego jeszcze nie słyszeli!

Tom Petty to nieodżałowany amerykański wokalista, kompozytor i autor tekstów. W swojej twórczości łączył rocka, folk rocka i nową falę. Zmarł w 2017 r. na zawał serca. Miał 67 lat.

Muzyk pozostawił po sobie wielką spuściznę w postaci znanych i cenionych utworów wykonywanych zarówno solowo, jak i z The Heartbreakers i supergrupą Traveling Wilburys.

Kariera Toma Petty’ego

Tom Petty pierwsze kroki w muzyce stawiał na początku lat 70. w grupie Mudcrutch (do której powrócił też na koniec swojej kariery). Potem, w połowie tamtej dekady połączył siły z The Heartbreakers. To z nimi zdobył wielką międzynarodową sławę i nagrał łącznie 13 albumów.

Muzyk działał ponadto solowo oraz przez kilka lat w supergrupie Travelling Wilburys. Pod koniec lat 80. zawiązał ją wraz z muzyczną „śmietanką”, tj. Bobem Dylanem, Georgem Harrisonem, Roy’em Orbisonem i Jeffem Lynnem z Electric Light Orchestra.

Amerykanin miał na koncie wiele przebojów, w tym takie jak „Free Fallin’”, „Into the Great Wide Open” czy „Learning to Fly”. Oczywiście jednak nie wszystkie nagrane przez tego cenionego artystę utwory zdążyły ujrzeć światło dzienne. Teraz jednak na fanów gwiazdora czeka nie lada gratka.

Oto niepublikowane wcześniej kawałki grupy Tom Petty & The Heartbreakers

Wytwórnia Toma Petty’ego w ramach obchodów 73. rocznicy urodzin wokalisty opublikowała utwory, których miłośnicy jego twórczości nie mieli okazji wcześniej słyszeć.

Chodzi o „Help Me” i „Mystery Of Love”, pochodzące z sesji nagraniowej do płyty grupy Tom Petty & The Heartbreakers pt. „Mojo” z 2010 r. Kawałki te zamieszczono również na wydanej 20 października br. reedycji wspomnianego krążka.

Z kolei Amazon Music zaprezentował w swojej bazie „What’s The Matter With Louise”. Ta niepublikowana wcześniej kompozycja wywodzi się z sesji do solowego albumu Petty-ego pt. „Wildflowers” z 1994 r.

