Dramatyczne wyznanie Britney Spears. Tak reaguje na doniesienia o nowym albumie

Britney Spears jest artystką niezwykle utytułowaną. jej albumy rozeszły się w milionowych egzemplarzach, koncerty wyprzedawały się w mgnieniu oka. Szczyt jej popularności przypadał na lata 2000., a ostatnio głośno jest o niej raczej za sprawą licznych skandali niż nowych przebojów. Ostatni album Britney zatytułowany „Glory” ukazał się na rynku w 2016 roku.

W październiku 2023 światło dzienne ujrzała również biografia zdobywczyni nagród Grammy – „Kobieta, którą jestem”, która od samego początku wzbudzała spore kontrowersje, zwłaszcza wśród rodziny Spears oraz jej byłych partnerów.

Britney Spears reaguje na doniesienia o nowej płycie

Fani artystki z niecierpliwością czekają jednak na nowe piosenki oraz kolejną płytę, która byłaby świetnym pretekstem, aby ich idolka mogła wyruszyć w trasę koncertową. W sieci pojawiły się doniesienia, jakoby księżniczka popu pracowała nad kolejnym krążkiem. Sama zainteresowana nie mogła przejść obok tych wieści obojętnie, i postanowiła odnieść się do nich w poście na swoim profilu na Instagramie. Czy jest szansa, że niebawem usłyszymy nowe utwory Britnesy Spears? Wpis gwiazdy nie pozostawia żadnych złudzeń.

Spears nie wróci do przemysłu muzycznego – padła deklaracja

W poście, który pojawił się na profilu gwiazdy, możemy przeczytać, że wszelkie doniesienia, jakoby Spears zwracała się do muzyków pop Charli’ego XCX i Julii Michaels z prośbą o napisanie piosenek na jej nowy album, są według artystki wyssane z palca.

Żeby było jasne, większość tych wiadomości to bzdury – rozpoczyna swój post piosenkarka.

Kontynuując, jasno daje do zrozumienia, jaki jest jej stosunek do powrotu do muzycznego biznesu:

Ciągle mówią, że zwracam się do przypadkowych osób, aby nagrać nowy album… Nigdy nie wrócę do przemysłu muzycznego !!! – pisze Spears

Britney Spears przyznała jednak, że ciągle pisze nowe piosenki, ponieważ sprawia jej to przyjemność, albo robi to jako ghostwriter, pisząc dla innych artystów. Jak wyznała w swoim poście, w ostatnich dwóch latach napisała około 20 piosenek dla innych artystów.

Gwiazda pop zaprzeczyła również doniesieniom, jakoby jej biografia ukazała się nielegalnie bez jej zgody, pisząc, że jest do „dalekie od prawdy”.

Myślicie, iż Britney Spears zmieni zdanie i wróci do nagrywania nowych utworów?

