Głośne płyty 2024 roku. Lista premier, których nie można przegapić!

Głośne premiery 2024 roku. Lista płyt, które ukażą się w ciągu najbliższych miesięcy. Fani zacierają ręce w oczekiwaniu na nową muzykę od swoich ulubionych wykonawców. Sprawdź naszą listę i zobacz, czy jest na niej twój ulubiony artysta.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Te płyty ukażą się w 2024 roku – lista

Oto lista artystów, którzy prawdopodobnie zaprezentują swoją nową twórczość w ciągu najbliższego roku. Wiele wskazuje na to, że będzie się działo!

Na początek Dawid Kwiatkowski i „Pop Romantyk”. Premierę krążka artysta zapowiedział na 19 stycznia. W sieci ukazały się już trzy piosenki z nadchodzącej płyty. Są to „Café de Paris”, „Taki jak ty” i „Zanim cię poznam”. Będzie to pierwsza płyta od blisko dwóch lat.

A jak zabrzmi ta płyta na żywo? Niedługo po premierze krążka Dawid wraz ze swoim zespołem wyrusza w trasę, by premierowo przedstawić swoje najnowsze przeboje – czytamy zapowiedź na specjalnej stronie popromantyk.pl.

Zobacz także: To już oficjalne! Andrzej Piaseczny odchodzi z „Tańca z gwiazdami”

Tego samego dnia (19 stycznia) światło dzienne ma ujrzeć płyta pt. „Dzienna”, której autorem jest Pawbeats. To producent i kompozytor, który współpracował z Roxie Węgiel czy Sarsą. Kojarzony z hip hopem, ale też z platformą YouTube, gdzie relacjonuje swoje podróże. Jest miłośnikiem gór. Ostatnio wraz z youtuberem Jakubem Pateckim wybrał się w Himalaje. Podróżnicy zdobyli szczyt Ama Dablam. To właśnie tam, na wysokości 6812 m n.p.m. powstał teledysk „Skit w Himalajach”.

Zobacz także: Beata Kozidrak żartuje z jazdy pod wpływem. To padło ze sceny

Green Day i „Saviors”– premiera 19 stycznia

Dla fanów nieco mocniejszych brzmień przychodzi zagraniczny zespół Green Day. Na płycie „Saviors” znajdzie się także singiel „The American Is Killling Me”, który miał premierę 24 października ubiegłego roku. – „Saviors” to zaproszenie do mózgu Green Day, ich zbiorowego ducha jako zespołu oraz zrozumienie przyjaźni, kultury i dziedzictwa ostatnich 30 lat – zapowiadają płytę artyści.

Uniatowski i „Uniatowski” – premiera w kwietniu

Sławek Uniatowski również zaprezentuje fanom nowy album. Czeka nas „kolejny rozdział, zupełnie inny niż moje debiutancie Metamorphosis„, jak zapowiedział wokalista. Będzie to ciekawa muzyka z jeszcze jednego powodu: – Teraz wziąłem sprawy we własne ręce, wywróciłem album do góry nogami i debiutuję jako samodzielny producent i aranżer – wyjaśnił.

Dua Lipa z nową płytą

Tajemnicą owiana jest premiera nowej płyty wokalistki znanej jako Dua Lipa. Na ten moment data premiery nie jest znana, ale wiadomo, że sztandarowym przebojem ma być numer „Houdini” nagrany z Kevinem Parkerem (Tame Impali). Singiel już jest hitem sieci. W ciągu trzech miesięcy na platformie YouTube zobaczyło go ponad 57 mln osób.

Zobacz także: Edyta Górniak znika ze sceny. „Jestem bardzo zmęczona”

Premiery 2024 – lista płyt

Na ten moment daty, jak również nazwy niektórych krążków nie są jeszcze znane, choć można przypuszczać, że ukażą się prawdopodobnie w tym roku. Wśród takich artystów są m.in.: Margaret („”Siniaki i cekiny”), Artur Rojek (utwór „Odrobinę więcej”), Krzysztof Zalewski.

Wybrani artyści, których albumów możemy spodziewać się w 2024 roku to:

Elton John i Brandi Carlile

Liam Gallagher (bez Oasis)

Krzysztof Sokołowski – „Taki jak ja” (wokalista Nocnego Kochanka) – 19 stycznia

James Arthur – „Bitter Sweet Love” – 26 stycznia

Tom Odell – „Black Friday” – 26 stycznia

Organek – „MTV Unplugged Organek” – 26 stycznia

Czy słuchasz muzyki w Internecie? Tak, to bardzo wygodny sposób

Nie, wolę korzystać z nośników fizycznych Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!