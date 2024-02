Eurowizja 2024. Krystyna Prońko zgłosiła się do preselekcji!

Eurowizja to wielkie święto muzyki, które od lat wzbudza wiele emocji. Każdego roku fani wydarzenia z niecierpliwością czekają również na wyłonienie artysty, który będzie reprezentował nasz kraj podczas tego wydarzenia.

Miłośnicy Eurowizji w Polsce zastanawiają się, kto będzie reprezentował nasz kraj podczas tegorocznego 68. Konkursu Piosenki Eurowizji. 2 lutego Telewizja Polska, która będzie odpowiadać za preselekcje do tego wydarzenia, zamknęła listę kandydatów, którzy będą brać udział w konkursie, który wyłoni polskiego reprezentanta.

Eurowizja 2024 – kto polskim reprezentantem?

Do preselekcji mogli zgłosić się artyści, którzy ukończyli 16 lat i do konkursu zgłoszą utwór, który swoją premierę miał po 1 września 2023 roku. Reprezentant zostanie wybrany w wyniku preselekcji wewnętrznych przez komisję, której skład zostanie ujawniony dopiero po wyłonieniu zwycięzcy.

Chęć udziału w preselekcjach zadeklarowały między innymi Justyna Steczkowska, Natasza Urbańska oraz Anna Jurksztowicz. Zarówno fani, jak i bukmacherzy obstawiają, że to właśnie Steczkowska ma największe szanse na wygraną w preselekcjach. Portal Pudelek podał, że kurs w jej przypadku na dwóch największych stronach bukmacherskich to 1.70.

Krystyna Prońko zgłosiła się do preselekcji!

Jak podaje portal Eurowizja.org, do krajowych preselekcji zgłosiło się aż 100 wykonawców, a lista jest ciągle aktualizowana! Zaskoczeniem okazało się zgłoszenie, które wpłynęło niemalże w ostatnim momencie. Okazuje się, że legenda polskiej sceny muzycznej – Krystyna Prońko – postanowiła zawalczyć o wyjazd na tegoroczną Eurowizję. Wokalistka jazzowa i kompozytorka do preselekcji zgłosiła utwór „Tempus Fugit”, do którego tekst napisał Staszek Głowacz, a muzykę skomponował Mietek Jurecki. Artystka zgłosiła się niemalże „rzutem na taśmę”, ponieważ jej kompozycja miała premierę 2 lutego, czyli w dniu zakończenia zgłoszeń. Myślicie, że legenda polskiej muzyki ma szansę na występ w Szwecji?

Polska powalczy o występ w finale 68. Konkursu Piosenki Eurowizji w pierwszej połowie półfinału 7 maja. O to, aby móc zaprezentować się publiczności w Malmö Arena będziemy walczyć z Chorwacją, Cyprem, Irlandią, Litwą, Serbią i Ukrainą.

