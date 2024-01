Gratka dla fanów kultowego utworu. Scorpions sprzedają zegarek z fragmentem muru berlińskiego

Scorpions to jeden z najpopularniejszych zespołów na świecie. Formacja powstała 12 listopada 1965 roku w Hanowerze z inicjatywy wokalisty Klausa Meine i gitarzysty Rudolfa Schenkera, którzy do dziś stanowią trzon grupy.

Kapela ma na swoim koncie wiele niezapomnianych przebojów, jednak większość z nas kojarzy ich głównie z ballady, która, jak określił to swego czasu gitarzysta formacji, jest „ścieżką dźwiękową do najbardziej pokojowej rewolucji na świecie”. Mowa oczywiście o utworze „Wind of Change”, który napisany został przez wokalistę formacji Klausa Maine i znalazł się na jedenastym albumie studyjnym Scorpionsów „Crazy World” z 1990 roku.

Hymn końca zimnej wojny

Przełom lat 80./90. w Europie był czasem ważnych wydarzeń historycznych i szeregu zmian, które wpłynęły na losy Europy i świata. Pomysł na stworzenie utworu zrodził się, kiedy zespół, jako pierwszy zespół zachodni zagrał w Związku Radzieckim w szczytowym okresie pierestrojki. Mimo politycznej wrogości między blokiem komunistycznym (jaki reprezentowało ZSRR) i kapitalistycznym (do którego należały NRD i RFN), Scorpions spotkali się z bardzo ciepłym przyjęciem fanów. To uzmysłowiło Meine, że muzyka stoi ponad wszelkimi podziałami i łączy ludzi na całym świecie bez względu na poglądy polityczne.

Scorpions sprzedają wyjątkowy gadżet

Zespół Scorpions ma nie lada gratkę dla fanów gadżetów. Do sprzedaży trafił wyjątkowy zegarek, który upamiętnia wydarzenia z nocy 9 listopada na 10 listopada 1989, kiedy po 28 latach istnienia upadł symbol zimnej wojny i podziału Niemiec – mur berliński. Kawałek „Wind of Change”, które ukazało się jako trzeci singiel z albumu „Crazy World” 21 stycznia 1991 r. stał się hymnem zjednoczenia Niemiec. Połowę tarczy zegarka stanowi oryginalny fragment muru berlińskiego, a w droższym modelu umieszczono również część struny gitarzysty Scorpionsów. Wszystkich, którzy chcieliby nabyć ten numerowany gadżet, czeka niemały wydatek. Wersja, w której umieszczono strunę, kosztuje 1699 euro (około 7400 zł), a opcja bez struny to wydatek rzędu 599 euro (ok. 2600 zł)

