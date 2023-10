Gratka dla fanów Motörhead! Będzie specjalna edycja kultowego albumu

Fanom ciężkich brzmień nie trzeba przedstawiać pochodzącej z Wielkiej Brytanii formacji. Zespół powstał w 1975 roku z inicjatywy basisty i wokalisty kapeli – Iana „Lemmy’ego” Kilmistera. Muzyka Motörhead wywarła duży wpływ na inne kapele z nurtu heavy metalu, choć sam Lemmy nie lubił kategoryzowania stylu grupy jako trash czy speed metal. Kilmister wolał określać styl, jak prezentuje formacja, jako szeroko pojęty rock ’n’ roll.

Najbardziej kontrowersyjny album w karierze zespołu

„Another Perfect Day” został wydany 3 czerwca 1983 roku. Szósty album w karierze Motörhead jest uznawany za najbardziej kontrowersyjny album w historii zespołu. Wraz z odejściem gitarzysty Eddie’go „Fast” Clarke’a, do kapeli dołączył Brian „Robbo” Robertson, a zespół zmienił swój styl. Podczas pracy w studiu odszedł od agresywnych brzmień, które przypisywane były gitarzyście, i nagrał nieco bardziej rytmiczny album. W efekcie, światło dzienne ujrzał najbardziej melodyjny album w historii Motörhead.

Choć ten muzyczny eksperyment spotkał się z mieszanym przyjęciem wśród fanów i krytyków, to z pewnością jest on wyjątkowy i miał wpływ na twórczość wielu artystów. Brazylijska death metalowa formacja Sepultura nazwę swojego zespołu zaczerpnęła właśnie z trzeciego kawałka zamieszczonego na wydawnictwie „Another Perfect Day” – zatytułowanego „Dancing on Your Grave”. Po portugalsku słowo sepultura oznacza właśnie grób.

Specjalna edycja w 40. rocznicę wydania

Krążek Motörhead z 1983 roku „Another Perfect Day” zostanie wydany w rozszerzonej reedycji z okazji 40. rocznicy wydania. Zawierać będzie nie lada rarytasy, między innymi: dema i nagrania koncertowe, które do tej pory nie były wydane. Album promuje koncertowe nagranie utworu

Specjalna wersja delux krążka ukaże się zarówno w wersji LP, jak i CD. Fani będą mogli rozkoszować się nie tylko samym krążkiem, ale także niepublikowanymi nigdy zdjęciami, oraz książkę, promującą historię powstania zespołu. Premiera wydawnictwa zaplanowana jest na 3 listopada.

