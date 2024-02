Jacek z Ich Troje wreszcie to ujawnił! „Wiśniewski to dziwny typ”

Ich Troje było swego czasu niezwykle popularne. Słuchały ich miliony Polaków. Jacek Łągwa postanowił opowiedzieć o początkach zespołu i ujawnił szczegóły opisując, jak powstała słynna kapela. Zdradził także, jak wyglądał jego pierwszy kontakt z Michałem Wiśniewskim. Czerwonowłosy gwiazdor nie miał idealnej opinii w branży. Mimo to muzyk zdecydował się stworzyć z nim projekt, który później osiągnął ogromny sukces.

Zanim powstało Ich Troje, Jacek Łągwa miał dobrą opinię w łódzkim środowisku muzycznym. Był wówczas cenionym kompozytorem. Dlatego też znał wiele osobistości związanych z branżą. Kolegował się, chociażby z Pawłem Marciniakiem z Varius Manx. To dzięki tej znajomości mógł poznać się z Michałem Wiśniewskim. Postanowił spotkać się z nim pierwszy raz, mimo ostrzeżeń kolegi po fachu.

To było w 1995 r., tuż przed Bożym Narodzeniem. Zadzwonił do mnie Paweł Marciniak z Varius Manx i powiedział, że dostał zlecenie od Wiśniewskiego na zaaranżowanie dziesięciu utworów musicalowych […]. W związku z tym, że Varius Manx było wtedy na szczycie, Paweł nie miał na to czasu i polecił mnie. Od razu mnie uprzedził, że ten Wiśniewski to dziwny typ. Jednak nie zniechęciło mnie to i umówiłem się z Michałem na spotkanie – zdradził Łągwa dla Onetu.