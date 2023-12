Jakiej muzyki słucha Gen Z? „Zbyt wulgarne”

Czy gust muzyczny dorosłych pokrywa się ze współczesnymi hitami? Odpowiedzi na to pytanie postanowił poszukać kanał Dzikie Ucho. Twórcy internetowi zaprosili do jednego z odcinków gości specjalnych. W rolę reprezentantów swojego pokolenia wcielili się Jola Mikołajczak, Dorota Bukowska, Gosia Tołkaczewska oraz Mariusz Tołkaczewski. Sprawdźmy, jak wyglądała ich reakcja na najpopularniejsze piosenki w Polsce!

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Zobacz także: Obcokrajowiec usłyszał hit Chylińskiej. „Rozłożyło mnie na łopatki”

Reakcja na najpopularniejsze piosenki

Youtuberzy z kanału Dzikie Ucho opublikowali ciekawe wideo. Przygotowali listę hitów na podstawie playlisty Spotify Top 50 Polska. Twórcy internetowi wybrali kilka przykładowych utworów muzycznych. Nie ograniczali się wyłącznie do jednego gatunku muzycznego. W rezultacie goście wysłuchali między innymi takich popularnych muzyków jak Zeamsone, Fukaj, bambi, Daria Zawiałow czy Hotel Maffija. Który wykonawca najbardziej przypadł im do gustu?

Nie zabrakło różnorodności — rap, pop, a nawet trap. Okazuje się, że to właśnie kawałki hip-hopowe najmniej spodobały się dorosłym. Na pierwszy rzut poszedł kawałek “5 INFLUENCEREK”. Goście jednoznacznie stwierdzili, że piosenka jest zbyt wulgarna na ich standardy. Podobnie ustosunkowali się do piosenki “Bungee” z projektu muzycznego Hotel Maffija. Co ciekawe, największym ekspertem w tym zakresie okazał się pan Mariusz. Wyznał, że wbrew pozorom jest najlżejszy singiel zespołu SB Maffija, ale osobiście nie jest sympatykiem.

Z kolei sprzeczne opinie zebrał utwór “Nie ma cię” autorstwa Fukaj & charlie moncler oraz bamabi. Eksperci odcinka zaznaczyli, że jest to przyjemny utwór… ale tylko na imprezę. Posłuchajcie sami! Zgadzacie się z reakcją?

Zobacz także: Dwie wielkie gwiazdy w jednym programie! Oto nowi jurorzy „The Voice Senior”

Nie zabrakło ulubieńców

Wszystko wskazuje na to, że najwięcej laurów zdobyła Daria Zawiałow oraz duet muzyczny Kacperczyk. W szczególności pani Jola okazała się wielką miłośniczką polskiej piosenkarki. Wiedziała wszystko o najnowszej płycie. Podkreśliła, że “FIFI HOLLYWOOD” jest utworem z najnowszej płyty, z którą artystka wyruszy w trasę już w grudniu. Z kolei w piosence „Jakbym zjadł mentosy i popił je colą” największą uwagę zwrócił tekst. Goście zaznaczyli, że utwór jest nie tylko kreatywny, zabawny, ale przede wszystkim — subtelny.

Czy to właśnie kwestia bezpośredniego języka przeszkadza w muzyce młodych starszym pokoleniom? Zobaczcie reakcje!

Zobacz także: Rapujący Krzysztof Ibisz podbija internet! Słuchacze pod wrażeniem. “Chłopak ma talent”

Podobają Ci się najnowsze trendy w muzyce? Tak

Nie Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!