Jako dziecko, sprzedawała ubrania na straganie. Jedno spotkanie zmieniło wszystko!

Śledząc losy barbadoskiej gwiazdy, można śmiało rzec, że historia Rihanny to typowa opowieść o współczesnym Kopciuszku. Dziś znana na całym świecie wokalistka jest miliarderką, a swoją drogę na szczyt zaczynała dosłownie od zera.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Rihanna przyszła na świat 20 lutego 1988 roku w Saint Michael na Barbadosie jako Robyn Rihanna Fenty. Muzyką interesowała się od zawsze. W dzieciństwie słuchała reggae, a przygodę ze śpiewaniem rozpoczęła w wieku zaledwie siedmiu lat. Dziewczyna żyła w trudnych warunkach, ojciec był uzależniony od alkoholu i narkotyków. Rodzina żyła w małym, trzypokojowym domu, a w czasie wolnym od zajęć przyszła gwiazda pomagała ojcu na ulicznym straganie, gdzie sprzedawała ubrania. Jej rodzice rozwiedli się, kiedy Rihanna miała 14 lat.

Zobacz także: Doda pogratulowała Lunie. Uwagę przykuwa jeden szczegół

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo…

Od zera do milionera

Wydawało się, że Rihanna nie ma przed sobą świetlanej przyszłości. Mimo iż jej marzenie o blichtrze show-biznesu narastało wraz z wiekiem, to jej obecna sytuacja nie wskazywała na to, że kiedyś stanie na estradzie. W szkole podstawowej wraz ze znajomymi założyła muzyczne trio. 14-letnia Rihanna twardo stąpała po ziemi, dlatego postanowiła wziąć udział w wojskowym szkoleniu dla kadetów. Chciała służyć w marynarce wojennej. Los jednak chciał inaczej, a wszystko zmieniło jedno, przypadkowe spotkanie. Aż trudno uwierzyć, że gdyby nie ono, do dziś moglibyśmy nie poznać jej talentu!

Zobacz także: Cugowski zaśpiewał legendarny przebój. Będziecie mieć ciarki!

Przypadkowe spotkanie zmieniło jej życie

W 2003 roku Rihanna dzięki wspólnym znajomym poznała słynnego producenta Evana Rogersa. Wraz z dwiema koleżankami wzięła udział w przesłuchaniu, które zorganizował Rogers. Producent od razu odkrył wielki talent dziewczyny, i jak wyznał w późniejszych wywiadach: „w chwili, gdy Rihanna weszła do pokoju, dwie poprzednie dziewczyny przestały istnieć”. Rogers bez chwili wahania zaprosił ją na kolejne spotkanie i zaoferował nagrywanie wraz z Carlem Sturkenem w ich studiu w Nowym Jorku. Od tego momentu kariera Rihanny potoczyła się błyskawicznie.

Zobacz także: Historia zatoczyła koło. Ville Valo reaktywował sylwestrową tradycję [RELACJA]

W 2005 roku na rynku ukazał się pierwszy album wschodzącej gwiazdy „Music of the Sun”, który zachwycił samego Jaya-Z. Krążek nie zawojował muzycznego świata, jednak dał jej szansę na rozpoczęcie nowego życia i przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych. Tam grała jako support dla wielkich gwiazd, jak chociażby Gwen Stefani. Dopiero trzeci krążek „Good Girl Gone Bad” wyniósł ją na szczyty listy przebojów. Wszystko za sprawą piosenki „Umbrella”, którą wykonała z gościnnym udziałem Jaya-Z. Później już wszystko potoczyło się błyskawicznie. Nowe single, płyty oraz koncerty, na które bilety rozchodziły się w mgnieniu oka. Dziś Rihanna jest najbogatszą piosenkarką na świecie, status miliarderki zyskała w 2021 roku, także dzięki sprzedaży kosmetyków własnej marki.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!