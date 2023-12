Jan Górka zachwycał już w przeszłości. Archiwalne nagranie to hit!

Jan Górka okazał się najlepszy i wygrał 14. edycję “The Voice of Poland”. Finał programu wzbudził wielkie emocje. Jednak to podopieczny Lanberry cieszył się z ostatecznego triumfu. Teraz czeka go zapewne wielka kariera i próba podboju polskiej sceny. Na swój sukces ciężko zapracował, bowiem muzyką pasjonuje się od lat.

Inżynier, który śpiewa

Jan Górka pochodzi z Raciborza, gdzie skończył liceum. Następnie wyprowadził się na studia do Wrocławia. Na tamtejszej politechnice kształci się w kierunku mechatroniki i fizyki kwantowej. Zajmuje się konstruowaniem najróżniejszych maszyn. Przede wszystkim jednak śpiewa.

Muzyka jest w jego życiu od dawna, choć początkowo wcale za nią nie przepadał. Uczęszczał do szkoły muzycznej, lecz ojciec wypisał go na jego własną prośbę. Przez długi czas Jan Górka opiekował się chorą mamą. Niestety, zmarła, a to miało ogromny wpływ na młodego chłopaka.

Jan Górka znów wrócił do muzyki. Stał się nieco spokojniejszy. Natomiast swoje emocje przelewał na piosenki. Zaczął pisać, grać i śpiewać. To doprowadziło go do miejsca, w którym znajduje się obecnie. Zwycięstwo w “The Voice” przyniosło mu nie tylko ogólnopolską rozpoznawalność. Wokalista otrzymał również tytuł “najlepszego głosu w Polsce”, 50 tysięcy złotych oraz kontrakt z wytwórnią muzyczną.

Jan Górka zachwycał już przed laty

Zwycięzca “The Voice” publikuje piosenki w serwisie YouTube. Ostatnio trafił tam utwór “Zadzwonię”, który wykonał w programie. Na jego kanale znaleźć możemy jednak wiele więcej interesujących nagrań.

Jan Górka udostępniał na swoim kanale autorskie piosenki oraz covery. Niektóre dostępne są wyłącznie w wersji audio. Natomiast innym towarzyszy również wideo. Możemy na nich zobaczyć wokalistę sprzed lat. Głosem zachwycał już wtedy.

Warto dodać, że Jan Górka pochodzi z iście utalentowanej rodziny. Jego siostra Adrianna również brała udział w “The Voice of Poland”. Młodemu wokaliście, jak dobrze wiemy, poszło znacznie lepiej. Wydaje się, że wielka kariera stoi przed nim otworem.

