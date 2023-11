Julia Kamińska w nowym singlu. Tak brzmi „Wstyd”

Julia Kamińska jest jedną z najbardziej znanych polskich aktorek. Rozpoznawalność przyniosła jej rola Uli Cieplak w wielkim hicie stacji TVN „BrzydUla”. To dzięki niej gwiazda zdobyła w 2010 roku Telekamerę. Trzydziestosześciolatka ma też na koncie występy w takich produkcjach, jak „Ja wam pokażę!”, „Barwy szczęścia”, „Wkręceni” czy „Na Wspólnej”. Niewiele osób wie, że aktorstwo to nie jedyna pasja artystki. Czym jeszcze zajmuje się gwiazda?

Wcielanie się w rozmaite role nie jest jedynym talentem Julii Kamińskiej. Gwiazda może też pochwalić się świetnym głosem. To właśnie ona wykonywała znaną widzom „BrzydUli” piosenkę z czołówki serialu – cover utworu „Tyle słońca w całym mieście” Anny Jantar. W zeszłym roku aktorka wydała swoją pierwszą EP-kę, zatytułowaną „Było minęło”. Okazuje się, że to dopiero początek muzycznej przygody artystki.

We wrześniu Julia Kamińska podzieliła się ze światem pierwszym singlem, zwiastującym jej nadchodzący album studyjny. Utwór, zatytułowany „Granica” diametralnie różnił się od poprzednich piosenek artystki i otworzył nowy rozdział w jej karierze.

Kilka lat temu nie napisałabym tego tekstu – a nawet gdybym zaczęła, to wylądowałby głęboko w szufladzie. Na pewno bym go nie nagrała, na pewno nie wybrałabym takiego brzmienia i na pewno nie wybrałabym takiego zdjęcia na okładkę. Zapraszam za moją osobistą granicę, za którą robię wszystko inaczej, niż dotychczas – zapowiadała piosenkę Julia Kamińska.

Już wiosną ma ukazać się pierwszy album Julii Kamińskiej. Artystka właśnie wydała kolejny singiel, zapowiadający jego premierę. Nowa piosenka nosi tytuł „Wstyd” i jest owocem współpracy aktorki z Pawłem Odoszewskim – producentem, czuwającym nad twórczością takich piosenkarek, jak Sanah, Sara James czy Roxie Węgiel.

Co to jest: ciężki, lepki, męczy, każdy go zna i nie da się go zmyć (nawet za pomocą profesjonalnych środków czyszczących)? Oczywiście: wstyd. A teraz ma nawet swój hymn – napisała Julia Kamińska na swoim Instagramie.