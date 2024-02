Julia Wieniawa w walentynkowym singlu. Tak brzmi utwór „Oszaleję”

Julia Wieniawa nie próżnuje. Pomimo młodego wieku gwiazda wciąż angażuje się w kolejne nowe zawodowe projekty. Niedawno 25-latkę można było zobaczyć w świetnie przyjętym filmie „Chłopi”, a już niebawem aktorka sprawdzi się w roli jurorki 15. sezonu programu „Mam talent”.

Równolegle z karierą aktorską Julia Wieniawa spełnia się także na scenie. Dziś do sieci trafił teledysk do najnowszego singla piosenkarki, nagranego we współpracy ze znanym polskim producentem. Z kim połączyła siły artystka?

Nie tylko aktorstwo. Julia Wieniawa podbija rynek muzyczny

Debiutancki singiel Julii Wieniawy ujrzał światło dzienne jeszcze w 2015 roku. Kariera piosenkarki rozkwitła jednak dopiero dwa lata później, kiedy gwiazda podpisała kontrakt fonograficzny z wytwórnią Kayax. Pierwszy album studyjny artystki, zatytułowany „Omamy”, trafił na sklepowe półki w czerwcu 2022 roku. Oprócz tytułowego singla promowały go utwory „Nie mów”, „Milczysz”, „Wenus” oraz „Mi nie żal”.

Poza materiałem solowym Julia Wieniawa chętnie nagrywa również piosenki we współpracy z innymi gwiazdami. Na koncie gwiazdy jest między innymi duet z Dawidem Kwiatkowskim, Maciejem Musiałowskim i Tomaszem Makowieckim, a także wspólny utwór z grupą Karaś/Rogucki. Niedawno artystka po raz kolejny postanowiła połączyć siły z jednym ze znanych polskich producentów. Jak brzmi stworzona przez nich piosenka?

Nowa piosenka specjalnie na walentynki

O północy swoją premierę miał najnowszy singiel Julii Wieniawy oraz Kamila Kraszewskiego, znanego w środowisku muzycznym jako MENT. Piosenka nosi tytuł „Oszaleję” i zapowiada pierwszy album popularnego producenta oraz DJ-a.

Piosenka to pierwszy singiel z mojej producenckiej płyty. Niezmiernie się z tego faktu cieszę, bo przeszedłem przez ostatnie 2-3 lata przez wiele plansz, nie zawsze przyjemnych. Ale (chyba) jestem już w tej właściwej – napisał o utworze MENT.

„Oszaleję” to nie pierwsza współpraca Wieniawy i Kraszewskiego. W zeszłym roku artyści wydali razem świetnie przyjęty singiel „What’s Your Feeling”, a kilka lat wcześniej gwiazda zaśpiewała w utworze „Na zawsze”, który producent nagrał jako jeden z członków duetu Flirtini.

Teledysk do piosenki „Oszaleję” możecie obejrzeć poniżej. Jak podoba wam się walentynkowa propozycja od Julii Wieniawy i MENT-a?

