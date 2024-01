Justin Bieber wraca na scenę? Ten wpis wywołał emocje wśród fanów

Justin Bieber to niezaprzeczalnie jedna z największych gwiazd muzyki. Na swoim koncie ma wiele sukcesów. Natomiast jego albumy sprzedają się w milionach egzemplarzy. Ostatni miał jednak premierę w 2021 roku. Od tamtej pory fani wyczekują jakichkolwiek informacji o nowościach od piosenkarza. Wygląda na to, że wkrótce ich marzenia się spełnią.

Justin Bieber powróci z nową muzyką?

Justin Bieber debiutował minialbumem w 2009 roku. Początkowo jego działalność muzyczna wywoływała sporą krytykę. Był również obiektem wielu internetowych żartów i memów. Mijały jednak lata, a piosenkarz konsekwentnie zyskiwał coraz większą pozycję na scenie. Obecnie jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych wokalistów na świecie.

W trakcie kariery wydał sześć albumów studyjnych. Ostatni, zatytułowany „Justice”, ukazał się w 2021 roku. Od tamtej pory Justin Bieber każe fanom czekać na nową muzykę. W międzyczasie sporo jednak działo się w jego życiu. Problemy zdrowotne zmusiły go do odwołania trasy „Justice World Tour”, w tym koncertu w Polsce.

Pojawiały się również informacje, że Justin Bieber ma rozstać się ze swoim menadżerem. Media podawały także, że sprzedał prawa do dotychczasowej twórczości. W ostatnim czasie wydaje się, że zawirowania się uspokoiły. Dlatego tym bardziej fani nie mogą doczekać się jakichkolwiek informacji o nowej muzyce.

Ten wpis spowodował ekscytację wśród fanów

Mimo, że ostatnio Justin Bieber nie jest aktywny muzycznie, to nie zapomina o mediach społecznościowych. Dzieli się tam z fanami najróżniejszymi kadrami z życia. Jego ostatni post wywołał sporo emocji. Gwiazdor udostępnił zdjęcie ze studia. Opatrzył je również wymownym podpisem: “Podekscytowany nowym rokiem. Nowe początki”.

Fani od razu odebrali to jako zapowiedź powrotu do muzyki. W końcu od ostatniego albumu minęły już trzy lata. Wygląda na to, że Justin Bieber nie każe słuchaczom czekać już zbyt długo. Być może w tym roku otrzymamy nową płytę popularnego piosenkarza. Taką właśnie nadzieję mają jego wielbiciele, co postanowili wyrazić w komentarzach pod wpisem.

„Wypuść album albo jakąś nową muzykę”

„Tak! Daj nam ten album”

„Nowa muzyka nadchodzi?”

„Proszę, powiedz, że to oznacza wznowienie trasy”

„Potrzebujemy nowej muzyki!” – komentują fani piosenkarza.

