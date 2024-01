Kasia Wilk o tworzeniu muzyki: „Kiedy najbardziej cierpię, piszę najczulsze rzeczy” [TYLKO U NAS]

Kasia Wilk z muzyką związana była od młodości. W latach 1989–1995 kształciła się w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Lubinie, a następnie kontynuowała muzyczną edukację w Policealnym Studium Piosenkarskim.

Sowją karierę muzyczną rozpoczynała w żeńskim sekstecie. Koncertowała wówczas na całym świecie i śpiewała muzykę gospel. Na swoim koncie ma również występy w chórze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Szerokiej publiczności dała się poznać, kiedy wraz z raperem Mezo nagrała utwór „Ważne” .

Karierę solową rozpoczęła w 2008 roku. Wówczas ukazał się jej pierwszy album solowy zatytułowany „Unisono”. Do tej pory wydała dwa krążki. Ostatni album „Drugi raz” miał premierę 25 listopada 2011 roku.

Posłuchaj całej rozmowy z Kasią Wilk:

Kasia Wilk wydała nowy singiel

Niedawno do sieci trafił teledysk do singla „Milczę (tu i teraz)”. Kasia Wilk opowiedziała, o czym opowiada ta kompozycja. Jak się okazuje, jest to bardzo osobisty utwór, który opowiada o pewnym zdarzeniu z życia piosenkarki:

To jest o takim moim przeżyciu, które miało miejsce kilka lat temu, takie burzliwe rozstanie. Właściwie wszystkie teksty, które piszę, to są teksty z wnętrza. Przeanalizowane właściwie jest każde słowo, tak, żeby po prostu też nie za dużo sprzedać, nie za dużo powiedzieć. Żeby zostawić pewne niedopowiedzenia, żeby słuchacz mógł sobie zinterpretować tekst na własny sposób. No ale właściwie dość prosto opisałam sytuację, w której przestałam już w pewnym momencie się odzywać, tylko głos wewnętrzny gdzieś się tam rozdzierał. To było dla mnie mocne, trudne, właściwie do tej pory jestem wzruszona, jak o tym mówię. Może jeszcze tego nie przerobiłam. Zawsze te trudne emocje przychodzą w niespodziewanych momentach i to jest chyba nawet ten – wyznała Kasia Wilk.

Ujście swojej wrażliwości daje w postaci piosenek

Artystka niechętnie mówi o życiu prywatnym, jak wyznała, w każdej ze swoich piosenek daje słuchaczom kawałek siebie. Jak mówi, jest bardzo dobrą obserwatorką i obserwuje ludzi i inspiruje się ich historiami.

Jestem obserwatorem, to na pewno. Bardzo lubię i umiem słuchać ludzi i inspiruję się ich historiami. Jestem też bardzo empatyczna, to może trochę jest przeciwko mnie, ale te historie, po prostu zamieniam później na papier. Czasem są przemielone przez moje emocje i przez moje spojrzenia, a czasem są po prostu oddaniem tych historii, które zasłyszałam – mówi piosenkarka.

Jeśli jesteście ciekawi, skąd Kasia Wilk czerpie inspirację, jak wyglądała praca na planie najnowszego teledysku, koniecznie posłuchajcie całego podcastu „Cała muzyka”!

