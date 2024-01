Kayah wydała ważne oświadczenie. Padły mocne słowa. To naprawdę koniec!

Kayah od wielu lat znajduje się w gronie najpopularniejszych polskich piosenkarek. Jest również założycielką wytwórni muzycznej Kayax. Wydawała w niej nie tylko swoją muzykę, lecz także wielu innych wykonawców. Natomiast jej wieloletnim menadżerem był Tomasz Grewiński. Nieoczekiwanie gwiazda wystosowała oświadczenie dotyczące dalszej współpracy.

Kayax powstała w 2001 roku z inicjatywy Kayah i Tomasza Grewińskiego. Mężczyzna pełnił jednocześnie rolę menadżera piosenkarki. Wytwórnia odnosiła spore sukcesy. Wydawała też muzykę takich piosenkarek, jak chociażby Mery Spolsky, Brodka, Maria Peszek czy Katarzyna Nosowska. Dla wielu były to debiutanckie albumy.

Teraz Kayah przekazała ważną informację w mediach społecznościowych. Okazuje się, że gwiazda zakończyła współpracę z Tomaszem Grewińskim. Piosenkarka udostępniła stosowne oświadczenie. Nie znamy jednak przyczyn podjęcia przez nią takiej decyzji. Ta jednak wydaje się nieco zaskakująca. W końcu pracowali razem od lat!

Kayah poinformowała również, kto będzie ją od teraz reprezentował. Przekazała, że zajmie się tym zarejestrowana przez nią spółka ArtRooijens. Prosi jednocześnie, by w kwestiach współpracy kontaktować się wyłącznie z tym podmiotem. Przekazała także, że planuje wydać kolejne oświadczenie. Tym razem – odnośnie do pracy z Tomaszem Grewińskim.

Kayah podkreśliła również, że ma nadzieję, iż wywiąże się on z zawartych wcześniej umów. Sama również się do tego zobligowała. Decyzja o zmianie menadżera wydaje się zaskakująca. Piosenkarka oraz Tomasz Grewiński współpracowali od ponad dwóch dekad. Być może w kolejnym oświadczeniu poznamy powody podjęcia takich kroków.

Jednocześnie wskazuję, że liczę na to, iż pan Tomasz Grewiński doprowadzi do profesjonalnej realizacji koncertów i innych działań, na które pan Tomasz zawarł już umowy oraz wyrażam moją gotowość do realizacji tych koncertów i działań na uzgodnionych zasadach – przekazała piosenkarka.