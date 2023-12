Krzysztof Respondek nie żyje! „Zupełnie niespodziewanie”. Spływają kondolencje

Krzysztof Respondek nie żyje. Przez długi czas był członkiem kabaretu Rak. Udzielał się również aktorsko. Natomiast widzowie mogą go dobrze kojarzyć z popularnych programów telewizyjnych. Informacja o jego śmierci obiegła Polskę 22 grudnia 2023 roku.

Wiadomość o tym tragicznym wydarzeniu przekazał przyjaciel aktora – Krzysztof Hanke. Okazuje się, że Krzysztof Respondek zmarł na zawał serca. Atak nastąpił zupełnie znienacka. Lekarze przez kilka dni walczyli o jego życie. Niestety, nie udało się.

Zawał serca. Zupełnie niespodziewanie. Trzy dni temu graliśmy razem imprezę. Był w pełni sił, żartował jak zawsze, normalny Krzysiek. I zawał, w nocy. Przewieźli go do szpitala do Zabrza. Trzy dni walczyli o jego życie. Zmarł dziś o 12:52 – powiedział Krzysztof Hanke dla portal „Ślązag”.