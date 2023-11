Krzysztof Rutkowski nie ma wątpliwości. To trzeba zrobić w razie zatrzymania!

Krzysztof Rutkowski został zapytany przez Norberta Bieńkowskiego na antenie Radia Złote Przeboje o to, „jak bezpiecznie upadać w trakcie zatrzymania”. Pytanie padło w związku z sytuacją pracowników Orlenu.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Firma zdecydowała przeprowadzić szkolenie dla swoich pracowników. Jak pisał „Newsweek”, mieli uczyć się bezpiecznego upadania podczas zatrzymania przez funkcjonariuszy polskich służb. Znany detektyw-celebryta nie miał wątpliwości, co zrobić w takiej sytuacji. Posłuchajcie jego wypowiedzi z anteny Radia Złote Przeboje:

Zobacz także: Pet Shop Boys na jedynym koncercie w Polsce! Wielka niespodzianka dla fanów [DATA, BILETY]

Myślę, że przeszkoleni powinni być ci, którzy będą zatrzymywać . Jak zatrzymać tak, aby nie uszkodzić osoby, którą zatrzymujemy. My mamy dość duże doświadczenie, ponieważ zatrzymywaliśmy poszukiwanych listami gończymi na całym świecie. Dbaliśmy o to, żeby nie byli uszkodzeni, ponieważ trofeum się nie uszkadza – zaczął wypowiedź detektyw.

W dalszej części wypowiedzi dodał, że z własnego doświadczenia wie, że agresywne i siłowe zatrzymania do niczego nie prowadzą. Cele służb określił jako „trofeum”.

Kiedy moi ludzie starali się być bardziej brutalni niż powinni, wtedy mówiłem „panowie, spokojne, bo to jest nasze trofeum” . Ci, którzy byli poszukiwani listami gończymi praktycznie przez polskie organy ścigania, a na świecie byli zatrzymywani przez nas… muszę powiedzieć, że dbałem o to, żeby nic się nikomu nie stało.

Zobacz także: Quiz. Czy znasz największe polskie przeboje? 7/10 to powód do wstydu!

Nie zabrakło też humorystycznego stwierdzenia detektywa. Jego zdaniem najlepiej zatrzymywać podejrzanych, którzy leżą w łóżku.

Najbardziej bezpiecznie, jeżeli ci, którzy liczą się z tym, że mogą być zatrzymani przez policję i rzucani na ziemię, no to najlepiej czekać na policję […] w łóżku. Szósta rano, leżymy sobie, tak, oczywiście, podnosimy ręce do góry – „kujcie panowie”, jesteśmy już przygotowani. Tak był kiedyś przygotowany jeden z ministrów sportu, który wiedział już, że zostanie zatrzymany, od czwartej rano czekał zapakowany.