Kult powraca w wielkim stylu. Zobaczcie teledysk do nowego singla

Kult to zespół, którego nie sposób nie wymienić w czołówce najpopularniejszych i najbardziej cenionych w Polsce. Rockowa kapela utrzymuje się na rynku od lat 80. Ma na koncie 16 albumów studyjnych i takie klasyki jak „Arahja”, „Gdy nie ma dzieci” czy „Baranek”. Pomimo długiego stażu i ogromnych sukcesów, Kazik Staszewski z kolegami wciąż nie zwalniają tempa.

Kult z wyjątkowym projektem i teledyskiem do nowego singla

Jako że Kult powstał w 1982 r., to w tym roku obchodził 41. urodziny. W ramach świętowania tej nieokrągłej (sic!) rocznicy formacja wydała kompilacyjny album „Kult XLI” złożony z czterech krążków. Każdy z nich jest oznaczony jedną literą z nazwy formacji i zawiera utwory podzielone wg dekad powstania.

Każda z czterech części, składająca się na ten wyjątkowy boxset wychodziła osobno. W październiku premierę miała ostatnia, czyli „T”. Do wydawnictwa dołączono album ze zdjęciami grupy robionymi i nadsyłanymi przez fanów.

Na „T” zamieszczono nie tylko najlepsze wg członków zespołu piosenki z ostatnich dwóch albumów „Wstyd” i „Ostatnia płyta”, ale również trzy nowiusieńkie kawałki: „Grupa paryska”, „Najlepsze miejsce na świecie” i „Na łódce w Oslo”.

Muzycy 13 października opublikowali w sieci singiel „Na łódce w Oslo”. Teraz został on też opatrzony ciekawym animowanym teledyskiem. Od piątku można go zobaczyć m.in. w serwisie YouTube.

Kazik i spółka znów koncertują

Kult, jak co jesień, gra Pomarańczową Trasę. Jednak w tej tegorocznej musiało dojść do pewnych znaczących zmian w terminarzu. Wszystko przez hospitalizację Kazika. Popularny wokalista i autor tekstów 12 października trafił nagle do szpitala i musiał przejść zabieg.

Stan Kazika jest stabilny, ale niestety uniemożliwia wykonanie koncertów w najbliższych dniach. Bardzo nam przykro z tego powodu, życzymy Kazikowi jak najszybszego powrotu do pełni sił i zdrowia, a Was drodzy prosimy o cierpliwość i zrozumienie – informował Kult na Facebooku.

Stąd koncerty w Berlinie i Hamburgu, a potem w Białymstoku oraz Warszawie trzeba było przełożyć na inny termin. Na szczęście lider formacji szybko odzyskuje zdrowie i formę. Dzięki temu już 4 listopada Kult powrócił do koncertowania i dał niezapomniane show w katowickim Spodku, które zgromadziło fanów zespołu z całej Polski.

