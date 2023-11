Marek Piekarczyk w ostrych słowach po stracie syna. „Zrobili imprezkę na oddziale”

Marek Piekarczyk wydał jakiś czas temu książkę, która zawierała cykl jego wywiadów z dziennikarzem – Leszkiem Gnoińskim. W jednym z nich muzyk opowiedział o okolicznościach śmierci jego nowonarodzonego syna – Michałka. Okazało się, że artysta obarcza tragedią… szpitalny personel.

Marek Piekarczyk o rozpaczy po śmierci syna. Powodem straty personel szpitala

W 2014 roku światło dzienne ujrzała książka Marka Piekarczyka i Leszka Gnoińskiego – „Zwierzenia kontestatora”. Muzyk zawarł w niej rozrywającą serce historię o stracie ukochanego syna. Artysta miał wówczas 27 lat, a jego partnerka – Ewa zaledwie 17. Zakochani oczekiwali narodzin pierwszego dziecka i planowali pobrać się tuż po nich. Pomimo urzędowego pozwolenia, zdecydowali, że wstrzymają się ze ślubem. Michałek urodził się nieco za wcześnie i musiał znaleźć się pod stałą opieką lekarską. Jak wspomina Piekarczyk, personel szpitala nie wywiązał się jednak dobrze z powierzonej mu roli. Marek Piekarczyk wyznał, że chłopiec zmarł, ponieważ medycy dopuścili się zaniedbania.

Michał urodził się trochę wcześniej i włożyli go do inkubatora. Tej samej nocy, z soboty na niedzielę, zmarł. Po prostu zrobili sobie imprezkę na oddziale i nie dopilnowali. Potem nie mogłem zobaczyć swojego dziecka, takie były głupie czasy – napisał Marek Piekarczyk w książce „Zwierzenia kontestatora”.

Kolejnym policzkiem dla muzyka był fakt, że odmówiono mu zobaczenia ciała syna i pożegnania się z nim. Marek Piekarczyk został zmuszony do przekupienia mężczyzny pracującego w prosektorium. Przez jakiś czas myślał nawet o tym, by skierować sprawę do sądu.

Dałem mu 50 złotych i otworzył trumnę. Piękny, wspaniały, cudowny chłopczyk. Śliczne rysy, długie palce, wyglądał jak anioł. (…) Chciałem im zrobić sprawę sądową, ale gdy nad grobem powiedziałem „odpuszczamy naszym winowajcom”, wybaczyłem im – czytamy dalej we wspomnieniach Piekarczyka.

Związek Piekarczyka i Ewy został wystawiony na próbę

Po przedwczesnej śmierci dziecka relacja Marka i Ewy przeszła kryzys. Para nie potrafiła poradzić sobie ze stratą wyczekiwanego dziecka.

Po pogrzebie Ewa powiedziała, że teraz nic już nas nie łączy i mogę ją zostawić, ale wzięliśmy ślub. Potem znów chciała zajść w ciążę i pojawił się Maciek. Między nami było fajnie, nie kłóciliśmy się – zapewnił muzyk.

Małżeństwo Piekarczyków doczekało się następnie córki Sonii, która urodziła się w 1984 roku. Byli ze sobą 20 lat i rozwiedli się pod koniec lat 90. Marek Piekarczyk przebywał wówczas na terenie Stanów Zjednoczonych.

