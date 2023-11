Mariah Carey stanie przed sądem. Jej wielki hit może być plagiatem!

Kiedy w radiu słychać ten przebój, wiadomo, że święta zbliżają się wielkimi krokami. Dzięki „All I Want For Christmas Is You” znana amerykańska piosenkarka i autorka tekstów, Mariah Carey co roku bogaci się o kolejne miliony dolarów. Ten bożonarodzeniowy utwór błyskawicznie stał się hitem, a jego popularność mimo upływu lat wciąż nie słabnie. Wkrótce artystka może mieć jednak przez niego poważne problemy. Dlaczego?

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Sądowa batalia o świąteczny przebój

Wiele wskazuje na to, że Mariah Carey może wkrótce stanąć przed sądem. Wszystko za sprawą dwóch amerykańskich artystów: Andy’ego Stone’a i Troye’a Powersa. Mężczyźni oskarżyli bowiem piosenkarkę o plagiat. Sprawa dotyczy właśnie największego świątecznego przeboju gwiazdy, który zdaniem obu muzyków jest kopią wydanego przez nich pięć lat wcześniej utworu o tym samym tytule. Poszkodowani domagają się od wykonawczyni 20 milionów dolarów zadośćuczynienia. Czy uda im się wygrać sprawę?

Zobacz także: Britney Spears znowu zaskakuje. Zamierza wycisnąć sukces książki jak cytrynę?

Walka o zadośćuczynienie

To już nie pierwsza próba uzyskania odszkodowania za naruszenie praw autorskich, jakiej podejmuje się Andy Stone. Członek grupy Vince Vance & the Valiants złożył już raz pozew przeciwko amerykańskiej piosenkarce. Zarzucił jej wówczas skopiowanie struktury kompozycyjnej świątecznego utworu z jego piosenki, która również nosi tytuł „All I Want For Christmas Is You”.

Pięć miesięcy później artysta wycofał jednak oskarżenie. Mariah Carey ani jej prawnicy nie skomentowali dotychczas sprawy. Czy Andy Stone dopnie swego i uzyska żądane odszkodowanie?

Zobacz także: To koniec sztucznej inteligencji? Jest pozew Universal Music przeciwko amerykańskiemu startup’owi

Mariah Carey i jej świąteczny hit

Choć Andy Stone nie daje za wygraną, Mariah Carey zdaje się nie przejmować stawianymi jej zarzutami. Gwiazda oficjalnie rozpoczęła świąteczny sezon, zamieszczając na swoim Instagramie humorystyczne nagranie. Krótki filmik przedstawia piosenkarkę, która wraz z nadejściem listopada zostaje odmrożona z gigantycznej bryły lodu, by obwieścić światu, że „już czas” na powrót do łask jej największego hitu.

Zobacz także: Ostatni singiel The Beatles ujrzał światło dzienne. Oto „Now And Then”. Tylko posłuchajcie!

To nie koniec niespodzianek dla fanów artystki. Niedawno Mariah Carey zapowiedziała swoją świąteczną trasę koncertową, w ramach której odwiedzi trzynaście miast w Stanach Zjednoczonych i wykona dla publiki znane bożonarodzeniowe przeboje. Czy sprawa sądowa pokrzyżuje plany gwiazdy?

Lubisz słuchać świątecznych piosenek? Tak

Nie Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!