Marta Manowska w końcu powiedziała to głośno. Padły słowa o lęku

Marta Manowska cieszy się ogromną sympatią widzów. W programie „Rolnik szuka żony” prezentowała się jako osoba bardzo ciepła i wspierająca, do tego o wysokiej kulturze osobistej oraz profesjonalizmie.

TOP 500 Radia Złote Przeboje. Kliknij tutaj, oddaj głos na ulubioną piosenkę i zgarnij nagrodę!

Program „Rolnik szuka żony” nie był pierwszą podobną produkcją telewizyjną, przy której pracowała Marta Manowska. Prezenterka ma w CV również takie znane pozycje, jak m.in. „Pytanie na śniadanie”, „Kobiety w drodze” czy inny hit, gdzie uczestnicy poszukują drugiej połówki – „Sanatorium miłości”.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo…

Zobacz także: Steczkowska chce jechać na Eurowizję. Ekspertka wokalna reaguje

Niestety, ostatnie zmiany w Telewizji Polskiej skłoniły widzów do zastanowienia się, czy Marta Manowska również nie będzie wkrótce musiała szukać nowej pracy. W końcu prezenterki dotarli do samej głównej zainteresowanej, pytając, czy strach jej fanów ma jakieś podstawy. Odpowiedź Manowskiej może okazać się niemałym zaskoczeniem.

Zobacz także: Quiz. Tylko mistrz rozpozna 10/12 kadrów. Największe kultowe filmy!

Marta Manowska przyznała, że nie czuje lęku przed ewentualnym zwolnienie. Wprost przeciwnie, prezenterka podchodzi do zmiany pracy jako do szansy, aby stworzyć coś nowego. Jednocześnie nie kryła, że bardzo lubi projekty, nad którymi spędza najwięcej czasu i marzy o dalszym ich prowadzeniu.

Nie czuję lęku. Ja zawsze uważam, że zmiana to jest szansa, więc dwutorowo podchodzę do tego tematu. Bardzo cenię sobie te programy i bardzo chciałabym robić je dalej, bo wszystko to, co robię, mnie wzbogaca. Natomiast znam swój potencjał i bardzo chcę go wykorzystywać — stwierdziła Marta Manowska w rozmowie z portalem Plejada.