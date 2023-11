„Marzyłam o tym od zawsze…”. Natalia Szroeder w nowym hicie!

5 listopada Disney rozpoczął wyjątkową kampanię świąteczną . Akcja “Niech spełniają się życzenia” została zwieńczona nie tylko aktorskim spotem reklamowym, ale również pełnometrażowym filmem animowanym. W ramach obchodów 100. rocznicy powstania firmy ukazała się bajka pod tytułem “Życzenie”.

Zgodnie ze stałym przesłaniem wytwórni filmowej motywem przewodnim jubileuszowej produkcji stała się właśnie siła życzeń. Co ciekawe, za sprawą filmu swoje wielkie marzenie spełniła również Natalia Szroeder.

Nowa bajka Disneya

Animowana komedia muzyczna od Walt Disney Animation Studios trafiła na wielkie ekrany 22 listopada. W polskiej wersji filmu “Życzenie” mogliśmy usłyszeć głosy takich utalentowanych aktorów jak Urszula Rossowska (Asha), Grzegorz Małecki (Król Magnifico), Arkadiusz Jakubik (Valentino) czy Anna Dereszowska (Królowa Amaya). Nie zabrakło również magicznej ścieżki muzycznej. Do bajkowego świata zabrała nas Natalia Szroeder.

Za reżyserię filmu odpowiedzialny jest między innymi laureat Oscara Chris Buck. Artysta stworzył takie produkcje jak „Kraina lodu” oraz „Kraina lodu 2„. W pracach nad bajką uczestniczył również Fawn Veerasunthorn, który z kolei znany jest z nowszej produkcji Disneya „Raya i ostatni smok„.

Natalia Szroeder zaśpiewała „To, co w sercu masz”

Natalia Szroeder zaśpiewała w piosence do najnowszej bajki Disneya. Oryginalną ścieżkę dźwiękową skomponowała Julia Michaels. Autorka między innymi takich przebojów jak “Issues”, “Heaven” czy “Jump”. Muzykę współtworzył również laureat nagrody Grammy – Benjamin Rice. Polską wersję singlu “To, co w sercu masz” przetłumaczył Michał Wojnarowski.

Piosenkarka o swoim wyśnionym angażu poinformowała obserwatorów na Instagramie. Podczas premiery bajki “Życzenie” Natalia Szroeder zdradziła swój malutki sekret. Okazuje się, że wykonawczyni przeboju „Lustra” wychowywała się na bajkach Disneya.

Ah! Marzyłam o tym od zawsze… Tak się cieszę, że dołączyłam do pięknego, bajkowego świata Disneya. Wychowałam się na tych produkcjach. Znam chyba wszystkie piosenki na pamięć. A dziś mam też swoją. Czy to nie jest ekstra? – skomentowała na swoich mediach społecznościowych.

Natalia Szroeder zaprasza słuchaczy do magicznego królestwa Rosas. Główną osią fabuły są losy bohaterki o imieniu Asha. Dziewczynka wypowiada tak ogromne życzenia, że odpowiada na nie… gwiazdka o ogromnej mocy. W przygodach towarzyszy jej wierny przyjaciel koziołek Valentino. Warto pamiętać, że twórcy ukryli w bajce całą sieć nawiązań do poprzednich kultowych produkcji.

Posłuchajcie sami!

