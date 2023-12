Michał Szpak: „Miłość to jest sprawa prywatna” [TYLKO U NAS]

Michał Szpak to nie tylko piosenkarz, ale i autor tekstów wykonujący muzykę inspirowaną brzmieniem z lat 80. i 90. XX wieku. Jego kariera nabrała rozpędu, kiedy w 2011 roku wystąpił w popularnym talent show „X Factor”, w którym zajął 2. miejsce.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Pierwszy studyjny album Michała Szpaka „Byle być sobą” ukazał się w 2015 roku.Mimo młodego wieku na swoim koncie ma wiele nagród i wyróżnień w wielu konkursach, nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju. W 2016 roku reprezentował Polskę z utworem „Color of Your Life” w Konkursie Piosenki Eurowizji.

Posłuchaj całej rozmowy z Michałem Szpakiem:

Zobacz także: Edyta Górniak oburzona opinią internauty. Wszystko przez zdjęcie z Zenkiem

Odeta Moro zauważyła, że bardzo mało wiemy o życiu miłosnym artysty, który w swoich utworach często śpiewa o miłości. Tak Michał Szpak odniósł się do tej sytuacji:

Miłość to jest sprawa zawsze prywatna. Ja tego strzegę, jak po prostu smok krypty wawelskiej i zionę ogniem, jak ktoś podchodzi. Uważam, że to naprawdę jakby to w sferze artysty i w ogóle osób publicznych musi być zawsze tajemnicą, bo później jest tak dużo jakichś spekulacji i prób uchwycenia uczucia i w ogóle, po co po co mi takie rzeczy? Ja lubię w swoim życiu spokój, naprawdę, i cenie prywatność i to, że jak wychodzę gdzieś ze swoimi przyjaciółmi nawet na nocne miraże to, że potrafię być niewidzialny i to jest cudowne – mówi artysta.