Michał Szpak i „Nadwiślański mrok”. Tak wyglądały kulisy powstawania jego nowej płyty

Michał Szpak od początku nie ukrywał, że płyta „Nadwiślański mrok” jest dla niego szczególną. Powód? Już w opisie możemy przeczytać, że wokalista właśnie podejmuję próbę uniezależnienia się od mainstreamu i komercji. Pragnie też uniezależnić się od pokus, z którymi łączy się życie w wielkim mieście, a którym uleganie mu nie służyło.

Jednocześnie Michał Szpak przyznał, że nie byłby w stanie wyprowadzić się z miasta. Mimo wszystkich wad i pokus pozostawania mieszkańcem metropolii artysta zdaje sobie sprawę, że gdyby z tego zrezygnował, szybko zmieniłby się w samotnika i dziwaka.

Ale z drugiej strony ja też jestem takim charakterem i taką osobą, że na przykład nie mógłbym właśnie mieszkać w domu poza miastem. To mogłaby być moja rezydencja letnia, taki dom, ale na co dzień nie mógłbym tak mieszkać, dlatego, że ja potrzebuję po prostu miasta. Mnie to motywuje, mnie to wprawia w jakiś taki ruch i pozwala mi funkcjonować, a nie stawać się po prostu człowiekiem lasu, bo wiem, że by się tak wydarzyło, że jeśli byś po ośmiu latach zamieszkania mnie odwiedził, to wyglądałbym jak Mowgli po prostu. Albo Tarzan!