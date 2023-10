Minęło 30 lat. W sieci pojawił się nowy teledysk Nirvany. Fani zaskoczeni

Nirvana jest bezapelacyjnie jednym z najpopularniejszych zespołów wszech czasów. Kurt Cobain i spółka rynek muzyczny podbili w 1991 roku, kiedy nakładem wytwórni Geffen Records. ukazał się drugi krążek w ich dorobku – „Nevermind”.

Sukces okazał się tak ogromny, że świat zwrócił swe oczy ku Seattle. Małe i szare miasteczko na północy Stanów Zjednoczonych opanowało świat. Kurt Cobain potajemnie marzył o wielkiej sławie. Jednak popularność, z jaką przyszło mu się mierzyć po ukazaniu się albumu, zdecydowanie go przerosła.

Sukces przyczyną tragedii

Zespół na muzycznej scenie istniał jedynie 7 lat. Jednak muzyka, którą stworzył, wywarła wpływ nie tylko na Generację X, której stali się głosem, ale również na następne pokolenia. Po tragicznej śmierci lidera formacji Seattle stało się niemalże mekką grunge’u, a dom, w którym zmarł Cobain, do dziś jest miejscem pielgrzymek wiernych fanów. Na swoim koncie Nirvana ma jedynie, mogłoby się wydawać, 4 albumy studyjne wydane za życia Kurta Cobaina. Po jego śmierci ukazał się kultowy krążek, na którym zarejestrowano akustyczne wersje przebojów formacji – „MTV Unplugged in New York”.

Reedycja „In Utero” w 30. rocznicę wydania

Jakiś czas temu w mediach pojawiła się informacja, że z okazji 30. rocznicy wydania ostatniego studyjnego krążka, ukaże się wersja super deluxe „In Utero”, który miał premierę 21 września 1993 roku. Specjalny box będzie zawierał nie tylko podstawową wersję płyty, ale również aż 53 wcześniej niepublikowane nagrania. Do tego fani otrzymają 48-stronicową książkę, w której znajdą się niepublikowane zdjęcia zespołu.

Nirvana udostępnia nowe wideo!

Wersja deluxe ostatniego albumu legendarnej kapeli zarówno w wersji płyty winylowej, jak i CD, ukaże się na rynku już 27 października. Zamówienia na to wyjątkowe wydawnictwo można już składać. Ku zaskoczeniu fanów na całym świecie, na platformach streamingowych niespodziewanie pojawił się teledysk to jednego z największych przebojów zespołu – „Dumb”.

W weekend światło dzienne ujrzała psychodeliczna wizualizacja do niedawno „podrasowanej” wersji utworu. Nowy teledysk został wyreżyserowany i stworzony przez animatora RuffMercy z ręcznie malowanej taśmy Super 8 mm. Nie zobaczymy w nim niestety samych muzyków. Teledysk możecie obejrzeć poniżej:

Pod materiałem, który został umieszczony na YouTubie, pojawiają się raczej przychylne komentarze fanów, którzy od 1994 roku mogą jedynie oglądać archiwalne wideo zespołu.

Jako fan Nirvany bardzo podoba mi się nowa oprawa wizualna tej piosenki! Zawsze była to jedna z moich ulubionych piosenek w katalogu. Grafika w filmie jest fantastyczna. Myślę, że Kurt by to zaakceptował! – pisze jeden z fanów

To naprawdę pasuje do piosenki, a fakt, że zostało to RĘCZNIE namalowane na filmie, jest szalony. Każdy, kto wie cokolwiek o Kurcie Cobainie, powiedziałby, że BARDZO by mu się to spodobało. Niesamowita robota, stary.

Niesamowite, jak udało im się zachować esencję grunge’u po tylu latach. To bardzo przypomina teledysk Nirvany i pasuje do tekstu. Kurt byłby dumny.

Widzieliście nowy teledysk do utworu „Dumb”? Jakie jest Wasze zdanie na temat tej wizualizacji?

