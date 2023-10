Slash i Myles Kennedy znów w Polsce! Gdzie i kiedy zagrają?

Po zeszłorocznym sukcesie występów w Ameryce Północnej w ramach promocji swojego czwartego albumu zespół – prowadzony przez kultowego gitarzystę Guns N’ Roses – w przyszłym roku wyrusza w trasę koncertową po 32 miastach na całym świecie. Na liście krajów, które odwiedzą legendarni muzycy nie zabraknie też Polski.

Muzycy w styczniu 2024 wyruszą w trasę The River Is Rising – Rest Of The World Tour ’24. Będą oni promować swoje czwarte wydawnictwo, zatytułowane po prostu „4”. Album, który ukazał się w 2022 roku przebojem wdarł się na pierwsze miejsce wśród najlepiej sprzedających się albumów hardrockowych na całym świecie.

Slash w Polsce, tym razem solo

Muzyk odwiedził nasz kraj wielokrotnie. Zazwyczaj widujemy go podczas występów z legendą rockowej sceny – Guns N’ Roses. Tym razem po ponad czteroletniej przerwie artysta zawita do kraju nad Wisłą wraz ze swoim solowym projektem. Towarzyszyć mu będzie Myles Kennedy, znany z występów w amerykańskiej formacji Alter Bridge oraz brytyjski zespół prezentujący muzykę w klimacie indie/folk – The Conspirators.

Czwarty album formacji, która wspólnie gra już od ponad dekady zdobyły uznanie zarówno wśród fanów gitarowych riffów, jak i miłośników melodyjnego głosu Mylesa Kennedy’ego. Znakomicie został również przyjęty przez krytyków, a utwór „The River Is Rising” osiągnął 7. miejsce na listach przebojów rozgłośni radiowych. Tym samym stał się ósmym z rzędu singlem zespołu, który uplasował się na liście 10 najlepszych przebojów radiowych.

Lista miast, w których podczas przyszłorocznej trasy zagra Slash & Myles Kennedy

Slash i Myles Kennedy w Katowicach (data, bilety)

Gitarzysta podczas tej trasy odwiedzą aż 21 krajów i zagrają w 32 miastach. Pierwszy koncert z tej trasy odbędzie się już 23 stycznia 2024 w Meksyku. Polscy fani na występ swoich ulubieńców będą musieli poczekać nieco dłużej. Slash i Kennedy wystąpią w katowickim Spodku 16 kwietnia 2024 roku. Sprzedaż ogólna biletów na tę rockową ucztę rusza już w najbliższy piątek, 20 października o godzinie 10:00. Poniżej znajdują się ceny biletów dla poszczególnych pakietów:

Loża VIP – 499 złotych

Miejsca stojące na płycie – 349zł

Miejsca siedzące, sektory A – 359 zł

Miejsca siedzące, sektory B – 319 zł

Miejsca siedzące, sektory C – 289 zł

