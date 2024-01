„Motyle” wzruszają do łez! To muzyczne katharsis Sylwii Grzeszczak i Libera?

Sylwia Grzeszczak – po wielkim sukcesie poprzednich hitów takich jak „Bang Bang” – w wielkim stylu wkracza w 2024 rok. Już na początku stycznia opublikowała wzruszającą balladę, która natychmiast zdobyła serca internautów. Artystka nie od dziś jest kojarzona z melodyjnymi kompozycjami połączonymi z równie emocjonalnym tekstem.

Wszystko wskazuje na to, że wyjątek od reguły nie stanowi również najnowsza muzyczna propozycja gwiazdy! Jednak jeden aspekt znacznie wyróżnia piosenkę na tle dotychczasowego dorobku wokalistki. Dlaczego? Oto szczegóły!

5 stycznia 2024 roku Sylwia Grzeszczak opublikowała swój najnowszy singiel pod tytułem „Motyle”. Zarówno tytuł piosenki, jak i data jej publikacji nieprzypadkowo odnoszą się do symbolu odrodzenia i nowego początku. Zaledwie w dzień premiery przebój trafił do pierwszej dziesiątki na karcie „Na czasie w kategorii muzyka”.

„Motyle” to nie tylko piosenka – to emocjonalna podróż, która zabrać Was może w najgłębsze zakamarki uczuć. Ten utwór, pełen metaforycznych obrazów motyli symbolizujących nadzieję i odrodzenie oraz igieł odzwierciedlających ból i smutek. To prawdziwy uczuciowy rollercoaster – czytamy na oficjalnej stronie wydawnictwa.