Muniek Staszczyk szczery do bólu. „Było mi wstyd za całą Polskę”

Muniek Staszczyk to jedna z legend polskiej muzyki. Wokalista grupy T.Love od samego początku występuje w słynnej kapeli. To właśnie jego głos znamy z takich utworów jak „King”, „I Love You”, „Ajrisz”, jak również „Nie, nie, nie”. Zespół ma na swoim koncie o wiele więcej hitów. Jednak to właśnie największe hity wybrzmią na koncertach specjalnych T.Love, nad którymi patronat medialny objęło Radio Złote Przeboje.

Posłuchaj rozmowy z Muńkiem Staszczykiem w podcaście Radia Złote Przeboje:

Dwa koncerty specjalne T.Love

W audycji „Cała muzyka”, Muniek zdradził szczegóły muzycznego wydarzenia. Koncert „I LOVE YOU” zaplanowano nieprzypadkowo na 8 marca. W Dzień Kobiet zespół wystąpi w COS Torwar w Warszawie. Nie zabraknie tam wspaniałych gości. Wraz z T.Love zagrają Igo i Beata Kozidrak. – Goście z różnych generacji, ale znani i lubiani – stwierdził Muniek Staszczyk w Radiu Złote Przeboje.

Kolejne wyjątkowe wydarzenie zaplanowano na Dzień Matki. 26 maja Muniek i spółka odwiedzą katowicki „Spodek”. Tam zaśpiewają z nimi Kasia Sienkiewicz (Kwiat Jabłoni) i Sokół. – Też mieszany duet – podsumował lider grupy T.Love.

Dlaczego zespół wybrał te dwie wyjątkowe daty? – Myślę, że to jest prosty komunikat – zaczął Muniek.

Chcielibyśmy, żeby w ten dzień po prostu ludzie zapomnieli o tych wszystkich strasznych rzeczach, dostali pigułę miłości pigułę rock and rolla. Dlatego te dwa dni sobie tutaj wymyśliliśmy, bo uważam, że trzeba coś robić dla ludzi i szczególnie w takim czasie [wojny, po pandemii – red.] – wyznał na antenie Radia Złote Przeboje Muniek Staszczyk.

Muniek Staszczyk o nagrywaniu muzyków

Tomek Florkiewicz, dziennikarz Radia Złote Przeboje, zapytał wokalistę, co sądzi o powszechnym wyjmowaniu telefonów komórkowych na koncertach. Zdarza się, że fani, zamiast się bawić do ulubionej muzyki, nagrywają muzyków.

Mi to w ogóle nie przeszkadza. Są artyści, którzy wręcz oficjalnie mówią „żadnych komórek”. Mnie to nie przeszkadza. Pamiętam, jak po swojej długiej chorobie wyszedłem na scenę jako gość Grabarza z Pidżamy Porno w klubie Palladium w Warszawie i zobaczyłem ten las komórek. Ludzie mnie przyjęli po prostu no super, bo to był mój powrót do rock and rolla. (…) Świat jest obrazkowy dzisiaj generalnie. Taki mamy świat, może jest trochę banalny, ale no kiedyś był ważny autograf, teraz jest ważne selfie – stwierdził lider T.Love.

Tego żałuje Muniek Staszczyk. „Było mi wstyd za całą Polskę”

Czy jest coś, czego żałuje Muniek Staszczyk? Jakich artystów chciałby zobaczyć? Okazuje się, że jego marzeniem był koncert Davida Bowie. Na drodze do spełnienia tego marzenia pojawiła się jednak przeszkoda. Z tego powodu Muńkowi było wstyd za rodaków.

Bardzo żałuję, ale to już nie mogę, że tak powiem zobaczyć, że nie widziałem na żywo Davida Bowie. Miał wystąpić w Polsce, ale aż mi było wstyd za całą Polskę, że bilety się nie sprzedały. To było wprawdzie w roku 1997, ale było mi wstyd, że po prostu taki artysta nie sprzedał w Polsce koncertu. Myślę, że gdyby to było, nie wiem, 5 lat temu, jakby żył to by sprzedał. Teraz się zmieniło wszystko, ludzie są bardziej, że tak powiem, z większą świadomością muzyczną, bardziej osłuchani.

Wokalista chciałby zobaczyć też Boba Marleya, Queen czy Led Zeppelin. Niestety, wielu twórców już odeszło, inni praktycznie nie koncertują, co uniemożliwia mu spełnienie muzycznego marzenia.

