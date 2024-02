Najgłośniejsza współpraca od lat? „Szok dla całego świata”

Beyonce i Taylor Swift są wielkimi gwiazdami muzyki. Ich płyty sprzedają się w niewyobrażalnej liczbie egzemplarzy, natomiast na koncerty przychodzą prawdziwe tłumy. Z całą pewnością obie piosenkarki można nazwać ikonami amerykańskiej sceny. Od jakiegoś czasu pojawiają się ekscytujące plotki. Czy artystki mają w planach wspólny projekt?

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Królowa amerykańskiej sceny wraca z nową płytą

Beyonce pojawiła się na ostatnim finale Super Bowl. W przerwie reklamowej pojawił się spot z jej udziałem. W ten sposób piosenkarka zapowiedziała nowy album. Niedługo później do sieci trafiły dwa pierwsze single. „Texas Hold ‘Em” i „16 Carriages” zwiastują, czego mogą spodziewać się słuchacze. Tym razem wokalistka sięgnie po brzmienia muzyki country.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo...

Inną wielką gwiazdą obecną na Super Bowl była Taylor Swift. Zjawiła się na trybunach, by dopingować swojego ukochanego. Piosenkarka nie siedziała obok Beyonce. Powszechnie jednak wiadomo, że znają się prywatnie. Do sieci trafiały bowiem ich wspólne zdjęcia. Fani spekulują, czy mogą one oznaczać coś więcej.

Zobacz także: Madonna nagle upadła na scenie! Niepokojące wideo. „Ktoś straci pracę”

Taylor Swift i Beyonce planują współpracę?

Zarówno Beyonce i Taylor Swift cieszą się ogromną popularnością. Podbijają listy przebojów i powodują, że za ich twórczością szaleją tłumy. W ostatnich miesiącach piosenkarki zaczęły coraz częściej się spotykać. Do internetu trafiały ich wspólne zdjęcia. Najwięcej pojawiło się w październiku 2023 roku. Nic dziwnego, że stały się źródłem plotek fanów.

Zobacz także: Był buntownikiem do samego końca. Tym występem Kurt Cobain dał popalić MTV

Miłośnicy gwiazd zaczęli zastanawiać się, czy spotkania mogą oznaczać współpracę. Połączenie tak gorących nazwisk rozbudza wyobraźnię słuchaczy. Taki projekt mógłby wręcz zatrząść rynkiem muzycznym.

Atmosferę wokół pogłosek podgrzał producent Beyonce. Stwierdził, że piosenkarka szykuje coś wyjątkowego. Zagraniczne media wydają się być więcej niż pewne, że Taylor Swift udzieli się gościnnie na nowej płycie wokalistki.

Powiedzmy, że jest blisko do zszokowania całego świata — tajemniczo zapowiedział Killah B, producent Beyonce, w komentarzu dla „TMZ”.

Zobacz także: Jako dziecko sprzedawała ubrania na straganie. Jedno spotkanie zmieniło wszystko

Chciałbyś usłyszeć wspólny projekt Beyonce i Taylor Swift? Tak

Nie Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!