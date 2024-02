Nalepa założył legendarną grupę. Polacy szaleli na punkcie tych przebojów!

Breakout powstał 1 lutego 1968 roku. Z inicjatywą wyszedł gitarzysta i wokalista Tadeusz Nalepa. Zespół był niejako kontynuacją jego poprzedniego projektu – Blackout. Do pierwszego składu należeli także Mira Kubasińska, Janusz Zieliński, Józef Hajdasz i Krzysztof Dłutowski. Zadebiutowali w tym samym miesiącu. Po wielu latach grupę określa się mianem legendarnej.

Breakout skradł serca polskich słuchaczy. Słuchali go wszyscy

Zespół po raz pierwszy pokazał się szerokiej publiczności podczas festiwalu Musicorama. Niedługo później, bo w czerwcu 1968 roku Breakout zagrał trasę koncertową. Występowali wówczas w krajach Beneluksu. Pozwoliło im to na zakup lepszego sprzętu. Jesienią grali w Polsce, by następnie wziąć się za pracę nad pierwszym albumem.

Na początku 1969 roku Breakout wydał piosenkę „Gdybyś kochał, hej”. Okazała się olbrzymim sukcesem. Z powodzeniem okupowała pierwsze miejsca list przebojów rozgłośni radiowych. W tym samym roku grupa nagrała pierwszy album zatytułowany „Na drugim brzegu tęczy”. Wystąpili na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej z utworem „Powiedzcie wierzby”.

W 1970 roku Breakout spotkał się ze sporą krytyką. Wszystko przez brzmienie, które niektórzy uznawali za zbyt „zachodnie”. Dostało się również ich wizerunkowi. Muzycy nosili bowiem długie włosy. Doprowadziło to do zakazu emitowania piosenek grupy w radiu i telewizji. Mimo to, udało im się nagrać drugi album – „70a”.

Najlepsza płyta zespołu przyczyniła się do powstania legendy

W 1971 roku Breakout wydali kolejną płytę. „Blues” jest do dziś uznawana za najlepsze wydawnictwo w historii zespołu. Natomiast rok później ukazało się „Karate”. Był to następny spory sukces grupy. Album sprzedał się tak dobrze, że otrzymali za niego złotą płytę. W kolejnych latach koncertowali w NRD, Holandii oraz ZSRR.

Skład personalny Breakout wielokrotnie się zmieniał. Stałą był natomiast lider – Tadeusz Nalepa. W 1982 roku zdecydował się on jednak na karierę solową. Zespół oficjalnie uległ rozwiązaniu. Mimo to, reaktywowano go wielokrotnie. Głównie z okazji festiwali czy pojedynczych koncertów.

Breakout bez wątpienia wywarł duży wpływ na polską muzykę. Grupa wydała dziesięć albumów studyjnych. Zyskała grono niezwykle oddanych fanów. Doskonale świadczą o tym dwie edycje Festiwalu Breakout. Pierwsza edycja odbyła się ku pamięci Kubasińskiej i Nalepy. Z kolei druga była hołdem dla dokonań zespołu.

