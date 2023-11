Nie żyje Jarosław Mikulski. Wokalista Chłopców z Placu Broni miał zaledwie 52 lata

O smutnym wydarzeniu poinformował lokalny knurowski portal IKNW — Iknurow.pl. Jak poinformowano, zmarł Jarosław Mikulski, pochodzący właśnie z tej miejscowości muzyk i osobowość telewizyjna. W chwili śmierci miał 52 lata. Zdobył ogólnopolską sławę nie tylko dzięki występom z grupą Chłopcy z Placu Broni, ale również pojawieniem się w V edycji reality show „Bar Vip”.

Jak oficjalnie poinformowano, pogrzeb Jarosława Mikulskiego odbędzie się w piątek 1 grudnia w Knurowie. Ostatnie pożegnanie muzyka zacznie się mszą w kościele pw. św. Cyryla i Metodego. Po nabożeństwie nastąpi odprowadzenie trumny na cmentarz komunalny przy ul. 1 Maja.

Według ustaleń portalu „Super Express” Jarosław Mikulski zmarł po długiej chorobie. Dokładna przyczyna śmierci nie została jednak podana do wiadomości publicznej.

Zmarły był dyplomowanym trenerem regresingu. Jak czytamy na portalu Stwarzając Siebie, jest to rodzaj terapii regresywnej, skierowanej do osób, w przypadku których zawiodły „konwencjonalne” metody pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. Mikulski miał też na koncie współautorstwo wielu książek.

To właśnie udział w programie „Bar Vip” pozwolił Jarosławowi Mikulskiemu dać się zauważyć przyszłym kolegom z zespołu. Jak później wspominał sam Mikulski, produkcja reality show Polsatu regularnie wyolbrzymiała złe zachowania uczestników, licząc, że kontrowersje pomogą przyciągnąć przed ekrany więcej osób.

Co chwilę były ukazywane i wyolbrzymiane sugestywnie nasze wady, „złe” zachowania – po to, by były jakieś kontrowersje, by program przyciągał widzów… A przecież to było oczywiste, że żaden uczestnik nie jest ideałem — cytuje Jarosława Mikulskiego „Super Express”.