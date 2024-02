Nie żyje legendarna Chita Rivera. Tak Mia Farrow wspomina gwiazdę Broadwayu

Odeszła 91-letnia Chita Rivera. Informację o jej śmierci przekazała córka, Lisa Mordente, w oświadczeniu przekazanym za pośrednictwem CBS News. Gwiazdę Broadwayu pożegnali w mediach społecznościowych znamienici artyści, tacy jak Jennifer Hudson, Antonio Banderas oraz Mia Farrow.

Chita Rivera była dwukrotną laureatką nagrody Tony. Pierwszą otrzymała w 1984 roku za rolę w musicalu „The Rink”, a kolejną dekadę później — za produkcję „Dziewięć”. W 2018 roku przyznano jej specjalną nagrodę za całokształt twórczości teatralnej.

Chita Rivera was an authentic Broadway icon- a dazzling actress, singer and dancer. No one who was fortunate enough to have seen any of her performances, will ever forget ghe experience. She gave us so much. Thank you to the magnificent, irreplaceable Chita Rivera pic.twitter.com/91516oORFv

— Mia Farrow 🏳️‍🌈 🌻🇺🇦 (@MiaFarrow) January 30, 2024