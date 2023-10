Nie żyje prowadzący „Poszukiwaczy historii”. Radosław Herman w ostatnich chwilach życia był na tropie tajemnic przeszłości

Informacje o śmierci Radosława Hermana potwierdziła Telewizja Polsat. Prowadzący programu „Poszukiwacze historii” odszedł o poranku 21 października 2023 roku. Twórcy show w pożegnaniu Radosława Hermana nazywają go świetnym archeologiem oraz popularyzatorem historii.

Ponadto dodają, że: „Niestrudzenie przekonywał nas, że średniowiecze było najciekawszą epoką historyczną. Jego pasja i wiedza zainspirowały wiele osób do odkrywania tajemnic przeszłości. To wielka strata dla naszej ekipy i dla wszystkich, którzy go znali”.

Jak podaje serwis Press, Radosław Herman nieoficjalnie zmarł na planie telewizyjnym. Do tragicznego wydarzenia doszło w sobotę we wsi Parzymiechy. Członek Rady Miejskiej w Krzepicach, Rafał Balcerzak poinformował media o śmierci historyka. Napisał poniższe oświadczenie: Na planie kolejnej niesamowitej historii z naszego regionu zmarł Radosław Herman. Przez ostatnie lata zrobił bardzo dużo, odkrywając historię Krzepic i regionu. Już nic więcej nie odkryje, nie zarazi swoją pasją i miłością do historii kolejnych osób… Pozostanie w naszej pamięci

Kim był Radosław Herman?

Poznaliśmy Radosława Hermana jako specjalistę z zakresu archeologii historycznej, bronioznawstwa. Naukowiec przeprowadzał również badania arechologiczno-architektoniczne. Szczególnie interesował się architekturą historyczną, średniowiecznymi zamkami oraz układem pradawnych miast.

Popularyzator nauki

Popularyzator nauki

Historia wcale nie musi być nudna! Przekonał nas o tym w szczególności Radosław Herman. Archeolog z ogromną pasją odkrywał jedne z największych tajemnic przeszłości na terenie Polski. Program „Poszukiwacze historii” na antenie Polsat Play jest emitowany już niemal od dekady!

Od 2014 roku pasjonaci historii dzielą się z widzami nie tylko swoją wiedzą, ale także na ich oczach eksplorują ślady dawnych czasów. Prezentują również cały proces odtwarzania dziejów przeszłości człowieka.

„Poszukiwacze historii”

Pierwszymi prowadzącymi „Poszukiwaczy historii” byli Olaf Popkiewicz oraz Radosław Biczak. Wraz z 2022 rokiem w rolę nowych gospodarzy programu wcielili się Radosław Herman oraz Marcin Leśniewski.

Zobacz także: AGNIESZKA DYGANT WPROST O ZABIEGACH ESTETYCZNYCH. „JAKBYM MIAŁA SPOTKANIE Z TIREM”

Warto wspomnieć, że nie był to pierwszy tego typu angaż w karierze zawodowej Radosława Hermana. Wcześniej prowadził autorski format stacji FOKUS TV pod nazwą „Misja skarb„.

