Nowy film ws. Pandora Gate. Wardęga podważa słowa Dubiela

Sylwester Wardęga nie zwalnia tempa. Influencer na swoim kanale na YouTube umieścił kolejny film, w którym podważa tłumaczenia Marcina Dubiela, który rzekomo nie miał nic wspólnego z głośną aferą, której antybohaterem jest jego dobry przyjaciel – Stuart B.

Dubiel twierdzi, że jest niewinny

Marcin Dubiel postanowił zabrać głos w sprawie Pandora Gate i definitywnie odciąć się od zarzutów Wardęgi. Opublikował wideo, w którym zarzeka się, że sam nie miał z tym nic wspólnego. Sylwester Wardęga natomiast w swoim filmie zaprezentował screeny z rozmów z 14-latkami. Dubiel zaznaczył, że co prawda, korespondencja jest prawdziwa, jednak wszystko to, to jedynie żarty.

Dubiel zaznaczył, że wiadomości, które Wardęga udostępnił, zostały wyjęte z kontekstu, a on sam pisał z dziewczyną, ale jedynie jako kolega:

To nie była żadna internetowa miłość, tylko koleżanka, z którą rozmawiałem jak nastolatek z nastolatką. Nigdy nie chciałem się z nią spotkać. Nigdy nie poprosiłem o żadne niestosowne zdjęcie ani żadnego sam nie wysłałem. Nigdy nie spotykałem się z żadną małoletnią osobą! – stwierdził.

Nowy film ws. Pandora Gate

Tłumaczenia Marcina Dubiela od początku nie przemawiały do Sylwestra Wardęgi. Twierdził on, że ma niepodważalne dowody, na to, iż ten był uwikłany w całą aferę. W nowym filmie, który jest kontynuacją głośnej afery zwanej Pandora Gate, Sylwester Wardęga ujawnia, iż Marcin Dubiel, nie tylko wiedział o niegodziwych zachowaniach Stuarta B., a wręcz pomagał youtuberowi w organizowaniu spotkań.

Same screeny rozmów Marcina Dubiela z dziewczyną, to nie jedyne dowody, jakie w kilkunastominutowym wideo prezentuje Wardęga. Możemy usłyszeć również nagranie, które Dubiel wysłał do dziewczyny. Jasno z niego wynika, iż doskonale wiedział, że dziewczyna jest nieletnia:

Chodź do Jaworzna, to mnie znajdziesz. Zabawimy się ostro. Bez Stuarta. Tylko ja i moja 14-stka.

W materiale Wardęga zarzucił również Marcinowi Dubielowi, że ten dyskredytował wiarygodność słów Justyny S., która jako pierwsza zwróciła uwagę na nieprzyzwoite zachowanie Stuarta B. Dubiel miał twierdzić, iż niszczy ona życie jego przyjaciela, ponieważ sama jest nieszczęśliwa i chce, aby inni też byli.

To z pewnością nie koniec faktów w aferze Pandora Gate. Stuart B. został zatrzymany przez brytyjską policję, a sprawą zajmuje się prokuratura.

