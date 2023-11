Nowy klip The Rolling Stones. „Z McCartneyem rozsadzili tę budę”

Pod koniec zeszłego miesiąca legendarna rockowa grupa The Rolling Stones podzieliła się ze światem jakże wyczekiwaną płytą „Hackney Diamonds”. Jest to w końcu pierwszy krążek brytyjskiej formacji od 2005 r., który zawiera jej nowe, autorskie utwory.

Legendy zaprosiły do współpracy plejadę gwiazd

Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood zadbali o to, żeby na tym wyjątkowym albumie The Rolling Stones byli również wyjątkowi goście. W nagraniach do kilku z 12 utworów wzięli udział m.in. Elton John, Stevie Wonder, Lady Gaga, Paul McCartney i ich były kolega z zespołu, Bill Wyman.

Niektóre piosenki zawierają ścieżkę perkusji nagraną jeszcze tuż przed śmiercią przez członka grupy Charliego Wattsa, w 2021 r. Na innych to zadanie przejął Steve Jordan.

Wydawnictwo szybko odniosło duży sukces. Wypowiedzi członków kapeli wskazują, że to może nie być koniec. Jagger stwierdził w rozmowie z „The New York Times”, że Stonesi mają już „prawie gotowe trzy czwarte kolejnego albumu”.

Na razie wiadomo jednak, że Brytyjczycy ruszą w przyszłym roku w stadionową trasę koncertową. Jak dotąd ujawniono daty (od 28 kwietnia do 17 lipca) po Ameryce Północnej. Plotkuje się o tym, że potem mogą być dodane koncerty w Europie.

Premiera klipu do utworu The Rolling Stones i Paula McCartneya

W sieci zadebiutował właśnie nowy klip do jednego z utworów The Rolling Stones z „Hackney Diamonds”. Chodzi o „Bite My Head Off”. To w tym kawałku na basie słychać Paula McCartneya.

Dawno temu, w latach 60., dość mocno rywalizował on ze Stonesami, jako że był członkiem innej legendarnej grupy – The Beatles. Jak z kolei zapewniał teraz, „bawił się świetnie, grając ze Stonesami podczas sesji” do ich najnowszego krążka.

Jak doszło do tej współpracy? McCartney odwiedził zespół w studiu w Los Angeles, ponieważ też chciał coś stworzyć z ich producentem, Andrew Wattem.

Ten ostatni w rozmowie z magazynem „Rollin Stone” tłumaczył, że Jagger i spółka zaproponowali mu udział w najbardziej „punkowym” numerze.

Przysięgam, że rozsadziliśmy tę budę. Uśmiech na twarzy Paula był coraz większy. Kiedy go odprowadzałem, stwierdził on: „Zagrałem na pieprzonym basie ze Stonesami, a jestem pieprzonym Beatlesem”. Czuli się tak, jakby znów mieli po 18 lat i tę energię słychać w nagraniu – dodał.

