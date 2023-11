Nowy numer Golec uOrkiestra. To śpiewają o Biblii i uderzają w Ewę

Premierowy singiel jest już drugą z kolei zapowiedzią albumu braci Golców. Najnowsza płyta zostanie wydana wiosną 2024 roku i będzie świętować jubileusz 25-lecia działalności artystycznej zespołu. Pierwsza piosenka „Stromy Szlak” osiągnęła już ponad milion wyświetleń, a została opublikowana zaledwie pięć miesięcy temu.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Muzyka zespołu Golec uOrkiestra jest melodyczną bombą optymizmu. Warto dodać, że radosne, a jednocześnie skoczne melodie, uzupełnia kreatywna warstwa tekstowa. Idealnym przykładem jest najnowszy utwór „Ewa„!

Mówi się, że pozytywne myślenie jest zaraźliwe. To prawda. I dlatego warto od czasu do czasu posłuchać piosenek zespołu Golec uOrkiestra. Choćby dlatego, że to doskonała inwestycja na przyszłość. Optymizm wpływa bowiem korzystnie na nasze relacje z ludźmi, poszerzenie horyzontów i otwartość. Jest również najlepszą drogą do szczęścia – podkreślają artyści w opisie.

Zobacz także: Halina Młynkova zmieniła fryzurę i ucieka z Polski. Wiemy, dokąd

Najnowszy teledysk Golec uOrkiestra

Na czele zespołu Golec uOrkiestra stoją między innymi Łukasz, Paweł i Edyta Golcowie. Udział w nagraniach gościnnie w wzięli Bartłomiej Golec oraz Maja Golec. Kapela udostępniła artystyczny klip do utworu pod tytułem „Ewa„. Co ciekawe, imię pierwszej kobiety na ziemi pojawiło się w tytule piosenki nie bez przyczyny !

Singiel w charakterystyczny dla braci sposób opowiada o najskrytszych marzeniach muzyków. Niestety rajska towarzyszka Adama uniemożliwiła ich realizację raz na zawsze. „Szkoda tylko, że tak mało realnymi z powodu pewnego incydentu, jaki miał miejsce w biblijnym ogrodzie Eden….” – czytamy w opisie teledysku. Biblijna Ewa, zdaniem Golców, skazała mężczyzn na pracę i codzienną odpowiedzialność.

Gdyby nie biblijna bohaterka, mogliby z kolegami „do dna osuszyć bar” czy „nie odmawiać niczego sobie już”? Refren również nawiązuje do kobiety, która ma być winna męskiemu nieszczęściu. – Ewa po coś ty jadła z drzewa zakazanego / Ewa mów czy tak było trzeba powiedz dlaczego / Ewa po coś ten owoc rwała i namawiała / Ewa facet to nie jest skała on święty spokój chce mieć – słyszymy.

Posłuchajcie sami singla Golców:

Zobacz także: Anita Lipnicka wydała nowy album. Piosenkarka rozpoczyna trasę koncertową [DATY, BILETY]

Świąteczna trasa koncertowa

Za humorystyczne słowa piosenki odpowiedzialny jest Wojciech Brylski, który wcześniej pisał między innymi dla takich wykonawców, jak: Piotr Cugowski, IRA czy Lady Pank. Muzykę natomiast skomponowali Łukasz Golec, Edyta Golec, Maciej Puchalski oraz Matt Bukowski. „Ewa” to kolejny numer, który został stworzony we współpracy z grupą producencką „Alelabel”.

Artyści wyruszą w zimową trasę na przełomie 2023 i 2024 roku. W ramach świątecznego tournée odwiedzą trzynaście polskich miast. Golec uOrkiestra z koncertem kolęd i pastorałek zawita chociażby do Gdańska, Poznania, Katowic, Gliwic, Lublina czy Warszawy.

Zobacz także: Góralska chata w nowoczesnym wydaniu. Tak mieszkają Edyta i Łukasz Golcowie

Czy lubisz muzykę zespołu Golec uOrkiestra? Tak

Nie Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!