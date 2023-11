Anita Lipnicka wydała nowy album. Piosenkarka rozpoczyna trasę koncertową [DATY, BILETY]

Pierwsze kroki w karierze muzycznej Anita Lipnicka stawiała jako wokalistka grupy Varius Manx. Piosenkarka nagrała z zespołem dwa albumy, z których pochodzą takie przeboje, jak „Zanim zrozumiesz”, „Piosenka księżycowa” czy „Zamigotał świat”. Piosenki zapewniły formacji ogólnopolską rozpoznawalność.

Mimo odniesionego sukcesu Anita Lipnicka zdecydowała się opuścić grupę i spróbować swoich sił jako solistka. W 1996 roku światło dzienne ujrzał jej debiutancki krążek „Wszystko się może zdarzyć”. To właśnie on wzniósł młodą gwiazdę na wyżyny popularności – płyta pokryła się potrójną platyną i zapewniła artystce aż pięć nominacji do Fryderyków.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Premiera nowego albumu artystki

Dziś Anita Lipnicka jest jedną z najbardziej znanych polskich piosenkarek, która może pochwalić się licznymi przebojami. Choć na scenie muzycznej działa już od trzydziestu lat, artystka wciąż nie zwalania tempa. Właśnie ukazała się jej najnowsza płyta, zatytułowana „Śnienie”.

„Śnienie” to zbiór opowieści z pogranicza światów. „Śnienie” to miejsce między snem a czuwaniem, między błogim rozmarzeniem a chłodną przytomnością umysłu. „Śnienie” to moja historia pisana na tle żywo zmieniającej się rzeczywistości, z przecinkami stawianymi w poprzek płynącego czasu… „Śnienie” to wołanie, co odbija się echem wysoko w chmurach i głuche milczenie z głębin oceanu… Oddaję Wam je dzisiaj w nadziei, że poruszy Wasze serca – napisała piosenkarka na swoim Instagramie.

Na albumie znalazło się jedenaście premierowych piosenek, które artystka zaczęła pisać jeszcze w okresie pandemii. Produkcją utworów zajęli się Olek Świerkot, znany ze współprac z Dawidem Podsiadłą, Kortezem czy Anią Dąbrowską, Archie Shevsky, kompozytor i producent, działający z Natalią Kukulską czy Margaret, a także Piotr Świętoniowski, którego fani piosenkarki mogą kojarzyć z jej koncertów.

Zobacz także: Tak powstał wielki hit zespołu ABBA. „Super Trouper” kończy 43 lata!

Anita Lipnicka wydała kolejny singiel

Tuż przed premierą „Śnienia” Anita Lipnicka podzieliła się z fanami trzecim singlem, promującym album. Utwór nosi tytuł „Zasłony” i jest owocem współpracy artystki z Archie’m Shevsky’m. Piosence towarzyszy także klimatyczny teledysk, za którego reżyserię odpowiada Maciej Archon Michalski.

„Zasłony” to opowieść o chęci poznania drugiego człowieka do szpiku kości, odkrycia jego najbardziej strzeżonych tajemnic, dotarcia do najczulszych zakamarków jego duszy… Wszyscy, chcąc nie chcąc, nakładamy jakieś maski, roztaczamy wokół siebie forty, odgrywamy różne role, starając się zaprezentować światu jak najlepszą wersję siebie. Zwłaszcza dziś, w dobie social mediów, kiedy dysponujemy niezliczoną ilością narzędzi pozwalających nam kreować swoje idealne awatary, prawda o innych, prawda o nas samych, stała się towarem trudno dostępnym. A ja uparcie szukam tej prawdy… „Gdzie kończą się zasłony, tam zaczynasz się Ty” – napisała w jednym z postów artystka.

Zobacz także: Mariah Carey stanie przed sądem. Jej wielki hit może być plagiatem!

Anita Lipnicka wyrusza w trasę. Gdzie wystąpi piosenkarka?

To jeszcze nie koniec niespodzianek dla fanów artystki. Wkrótce jej nowy materiał będzie można usłyszeć na żywo. Jeszcze w tym miesiącu Anita Lipnicka rozpocznie trasę koncertową, promującą płytę „Śnienie”. Wokalistka odwiedzi szesnaście miast w całym kraju. Gdzie i kiedy będzie można ją zobaczyć?

4.11 – Radom,

5.11 – Lublin

12.11 – Zielona Góra

13.11 – Wrocław

14.11 – Łódź

17.11 – Gdańsk

18.11 – Bydgoszcz

19.11 – Katowice

30.11 – Rzeszów

1.12 – Kraków

2.12 – Częstochowa

9.12 – Szczecin

10.12 – Poznań

11.12 – Gorzów Wielkopolski

16.12 – Białystok

17.12 – Warszawa

Bilety na koncerty Anity Lipnickiej wciąż są dostępne w sprzedaży. Wszystkie informacje na temat wejściówek znajdują się na stronie internetowej artystki. Wybierzecie się na któryś z występów?

Czy lubisz twórczość Anity Lipnickiej? Tak

Nie Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!