Piosenki Golec uOrkiestra słuchał sam prezydent USA. Jury festiwalu w Opolu, ją odrzuciło [TYLKO U NAS]

Zespół Golec uOrkiestra, który tworzą bracia bliźniacy Paweł i Łukasz Golcowie został założony w 1998 roku w Milówce – małej miejscowości leżącej w powiecie żywieckim. Formacja, która początkowo działała pod nazwą Golec Folk Band, jest jednym z pionierów wśród zespołów, które w swojej muzyce sięgają do źródeł i tworzą utwory inspirowane folklorem Beskidu Żywieckiego.

Aż trudno uwierzyć, że twórcy takich hitów, jak: „Crazy Is My Life”, „Słodycze”, „Pędzą konie” czy „Ściernisco” działają na polskiej scenie muzycznej już od 25 lat! Pamiętają jednak bardzo dokładnie początki swojej działalności, kiedy to muzyka nie była zupełnie dostępna w przestrzeni wirtualnej, płyty CD nie były jeszcze popularne, a utwory nagrywało się na kasety magnetofonowe, które po okresie zapomnienia, teraz znów wracają do łask.

Oczywiście pamiętam, jakby to było dokładnie wczoraj. Rzeczywiście, wtedy był jeszcze taki okres, kiedy nagrywało się na słynne kasety magnetofonowe. Była strona A i strona B. Czyli ta płyta się dzieliła na dwie rzeczy, na dwie strony dokładnie – mówi Paweł Golec.

Historia powstania zespołu

Na pomysł stworzenia zespołu, bracia Golec wpadli podczas jednego z Bali Koniakowskich, czyli słynnych imprezach góralskich, które rozpoczynają lub zamykają okres karnawału. Paweł i Łukasz pojawili się na balu jeszcze jako studenci Akademii Muzycznej w Katowicach. Podczas imprezy grała słynna kapela Vołosi, bracia nie zwlekając, dołączyli do muzyków i zaczęli wspólnie z nimi muzykować. Tak właśnie zrodził się pomysł, aby stworzyć projekt muzyczny w rodzinnej miejscowości muzyków – Milówce.

Podłączyliśmy się z trąbami do tej góralskiej formacji […] i dosyć oryginalnie zaczęło to wychodzić. I mówimy: słuchajcie, mamy jakąś pewną koncepcję, żeby coś z tego stworzyć. W związku z tym umówiliśmy się na próby w naszym domu w Milówce. Mieliśmy wtedy sprzęt do nagrywania i zarejestrowaliśmy trzy pierwsze pioseneczki. To było „Na holi”, „Chałpa sie poliła” i „UFO” – mówi Łukasz Golec.

„Lornetka” – czyli utwór, od którego wszystko się zaczęło

Golec uOrkiestra po raz pierwszy zaprezentował utwór „Lornetka” niemalże tuż po tym, jak został on nagrany w studiu. Piosenka tak spodobała się słuchaczom, iż po jej wyemitowaniu w rozgłośni lokalnej, w redakcji rozdzwoniły się telefony. Wszyscy chcieli wiedzieć, kim są autorzy tego utwór, który tak przypadł im do gustu. Piosenka pochodzi z pierwszego krążka kapeli zatytułowanego „Golec uOrkiestra 1”, który na rynku ukazał się w 1999 roku. Pierwsza płyta okazała się być ogromnym sukcesem. Do tej pory bracia Golec na swoim koncie mają 5 albumów studyjnych, 2 koncertowe, a także 3 krążki świąteczne.

Jeśli chcecie się dowiedzieć, jakiej muzyki Paweł i Łukasz słuchali w dzieciństwie, skąd czerpią inspirację, i dlaczego ich utwór nie dostał się do konkursu piosenki festiwalu opolskiego, koniecznie posłuchajcie rozmowy z muzykami!

