Przegrał zakład i nie miał wyjścia. Ten koncert przeszedł do historii

John Lennon i Elton John na jednej scenie? To połączenie może wydawać się wielu osobom zaskakujące. Jednak nic bardziej mylnego. Muzycy współpracowali w studiu nad czterema piosenkami. Wśród nich znajdują się takie przeboje jak m.in. “Whatever Gets You Thru The Night” oraz “Lucy In The Sky With Diamonds”.

Wyjątkowy gość na koncercie Eltona Johna

The Beatles rozpadli się w 1970 roku. Po tym wydarzeniu John Lennon raczej stronił od występów scenicznych. Taki stan rzeczy spowodował, że nie czuł się komfortowo przed publicznością. Nawet tak wielki gwiazdor odczuwał tremę.

W 1974 roku Elton John grał koncert w Madison Square Garden. W pewnym momencie zaskoczył i jednocześnie zachwycił zgromadzonych fanów. Zapowiedział, że na scenie pojawi się legendarny John Lennon.

Publiczność była wniebowzięta, kiedy muzyk z The Beatles ukazał się przed nimi. Poradził sobie z tremą i stresem. Następnie razem z Eltonem Johnem zagrali wspólny wielki hit – “Whatever Gets You Thru The Night”. Fani nie wiedzieli jednak, że to wszystko dzięki zakładowi, który John Lennon przegrał.

John Lennon po raz ostatni na scenie

Kiedy Elton John nagrywał “Whatever Gets You Thru The Night” czuł, że to niezwykła piosenka. Intuicja podpowiadała mu, że utwór stanie się numerem jeden. John Lennon miał jednak zupełnie inne zdanie. Wszystko z powodu tego, że nigdy nie udało mu się zdobyć takiego osiągnięcia.

W efekcie muzycy założyli się o to, że piosenka stanie się numerem jeden. Jeśli tak, John Lennon obiecał zagrać z Eltonem Johnem w Madison Square Garden. Jak dobrze wiemy, ostatecznie tak właśnie się stało.

Ich wspólny występ przeszedł do historii. Był to jednocześnie ostatni raz, kiedy John Lennon pojawił się na scenie. Poza wspominanym utworem, muzycy zagrali jeszcze “Lucy In The Sky With Diamonds” oraz “I Saw Her Standing Here”.

