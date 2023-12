Przepis na angielski pudding świąteczny. Idealny dodatek do bożonarodzeniowego menu

Boże Narodzenie to wyjątkowy czas, którego co roku wypatrujemy z ogromną niecierpliwością. Już za kilka dni ponownie zasiądziemy do wigilijnej kolacji i spotkamy się z naszymi najbliższymi. Czego nie może zabraknąć na świątecznym stole? Oprócz ryby po grecku, barszczu z uszkami, karpia oraz pierogów z kapustą i grzybami warto przygotować również słodki deser. Świetnie w tej roli sprawdzi się angielski pudding. Jak go zrobić?

Tego dania nie może zabraknąć na świątecznym stole w Wielkiej Brytanii. Jak zrobić angielski pudding?

Pudding jest tradycyjnym angielskim daniem bożonarodzeniowym, którego historia sięga XV wieku. Deser wywodzi się od potrawy, zwanej plum pottage, czyli mieszanki wołowiny i baraniny, cebuli, warzyw korzeniowych i suszonych owoców. Z czasem przed gotowaniem danie zaczęto zawijać w specjalną chustę, dzięki czemu zyskiwało ono właśnie konsystencję puddingu, a mięso i warzywa stopniowo zniknęły z przepisów.

Dawniej pudding przygotowywało się na cztery tygodnie przed świętami. Niezbędnymi składnikami tego świątecznego przysmaku są orzechy, migdały, suszone i świeże owoce oraz daktyle, figi i rodzynki. Swój głęboki smak i aromat deser zawdzięcza dodatkowi rumu oraz przypraw korzennych. Podaje się go polanego brandy, słodkim syropem cukrowym lub waniliowym sosem custard.

Przepis na angielski pudding świąteczny – lista składników

250 g migdałów

250 g rodzynek

150 g daktyli

50 g orzechów laskowych

50 g fig

100 g skórki pomarańczowej

300 ml ciemnego piwa

150 ml koniaku lub rumu

120 g mąki

80 g bułki tartej

125 g masła

250 dag cukru pudru

3 jajka

1 pomarańcza

1 cytryna

szczypta soli

szczypta przyprawy korzennej

Przepis na angielski pudding świąteczny – sposób przygotowania

Pokrój daktyle i figi. Posiekaj orzechy laskowe i 100 g migdałów. Całość wsyp do miski i wymieszaj z rodzynkami oraz z kandyzowaną skórką. Zalej 150 ml piwa oraz rumem lub brandy. Wymieszaj i odstaw na noc. Zmiel pozostałe migdały. W drugiej misce wymieszaj je z mąką, solą, bułką tartą, cukrem, skórką cytrusów, przyprawą korzenną, ubitymi jajkami i startym zimnym masłem. Następnie dodaj bakalie i wymieszaj całość, dolewając pozostałe piwo aż do uzyskania kleistej konsystencji. Wyłóż powstałe ciasto do żaroodpornego naczynia z okrągłym dnem. Przykryj pergaminem, obwiąż sznurkiem i ściśle zawiń w ściereczkę, zamoczoną w gorącej wodzie. Następnie wstaw całość do dużego garnka z wodą i na małym ogniu gotuj pod przykryciem przez około 6 godzin. Uzupełniaj wodę, tak by stale sięgała do połowy naczynia. Wyjmij ostudzone ciasto i owiń je nowym pergaminem. Przed podaniem polej je gorącym rumem lub brandy.

Pudding można podawać na ciepło lub na zimno. Smacznego!

